Все что вам нужно знать о предстоящем турнире PGL Cluj-Napoca 2026
- PGL Cluj-Napoca 2026 пройдет с 14 февраля, призовой фонд составляет 1,25 миллиона долларов.
- Участие примут 16 команд, включая Natus Vincere.
Календарь Counter-Strike насыщен громкими событиями. Например, в Румынии формируется турнир, который не выглядит проходным. PGL Cluj-Napoca 2026 собирает почти весь топ-сегмент сцены и предлагает солидный призовой фонд, несмотря на то, что формально не имеет статуса Major.
Станет ли Cluj-Napoca главной неожиданностью сезона?
Турнир стартует в субботу, 14 февраля, а плей-офф будет принимать BT Arena в Клуж-Напоке. Участники разыграют 1,25 миллиона долларов призовых и клубных выплат – сумма, которая делает событие полноценным S-Tier противостоянием, даже если она уступает по историческому весу мейджорам или таким ивентам, как IEM Cologne или IEM Kraków, пишет HLTV.
Смотрите также Esports Nation Cup объявил турнир по Counter-Strike 2 на 1,3 миллиона долларов
Фактически это третий крупный турнир года. После сенсационной победы PARIVISION на BLAST Bounty и триумфа Vitality в Кракове команды перемещаются в Румынию – и состав участников на этот раз почти без потерь.
Почти полный топ – но без одного фаворита
Из 16 приглашенных команд только две отказались – Team Spirit и Liquid, пишет Play.gg. Отсутствие Spirit, которые сейчас считаются одной из сильнейших команд мира, ощутимо, однако нет причин скучать по россиянам. Это снимает часть давления с главных претендентов на титул – в частности для Vitality, G2 и MOUZ.
Кстати, именно MOUZ являются действующими чемпионами турнира. Победа на Cluj-Napoca 2025 остается их последним S-Tier титулом, поэтому румынская арена для них имеет символическое значение.
Состав участников
На турнире выступят:
- Vitality
- FURIA
- Falcons
- MOUZ
- PARIVISION
- FaZe
- Natus Vincere
- G2
- The MongolZ
- Аврора
- Астралис
- 3DMAX
- FUT
- B8
- пайН
- HEROIC
География широкая – от Бразилии до Монголии. Это гарантирует многообразие стилей и непредсказуемые матчи уже на групповом этапе.
Формат – швейцарская система
Турнир стартует со швейцарской стадии на 16 команд. Пять раундов определят восьмерку лучших. Для выхода в плей-офф нужно одержать три победы, три поражения означают вылет. Далее – классическая сетка single-elimination перед зрителями на BT Arena.
Такой формат традиционно создает хаос уже с первого дня, ведь каждое поражение существенно усложняет турнирный путь.
Первый день – сразу громкие встречи
Организаторы не стали раскачивать интригу постепенно. Уже в стартовом раунде фанаты увидят:
- Natus Vincere против Astralis
- Vitality против G2 – центральный матч дня
- MOUZ против PARIVISION
- FaZe против HEROIC
- Falcons против 3DMAX
- FURIA против B8
- The MongolZ против paiN
- Aurora против FUT
Особое внимание привлекает дуэль Vitality – G2. Она может сразу показать, или французская организация сохраняет темп начала 2025 года.
Распределение призовых
Фонд в 1,25 миллиона долларов распределят так:
- 1 место – 450 000 долларов
- 2 место – 200 000 долларов
- 3 место – 137 500 долларов
- 4 место – 87 500 долларов
- 5 – 8 места – 50 000 долларов
- 9 – 11 места – 31 250 долларов
- 12 – 14 места – 18 750 долларов
- 15 – 16 места – 12 500 долларов
Разница между ранним вылетом и выходом в плей-офф ощутима, что лишь усиливает напряжение.