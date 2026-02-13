Все что вам нужно знать о предстоящем турнире PGL Cluj-Napoca 2026

Календарь Counter-Strike насыщен громкими событиями. Например, в Румынии формируется турнир, который не выглядит проходным. PGL Cluj-Napoca 2026 собирает почти весь топ-сегмент сцены и предлагает солидный призовой фонд, несмотря на то, что формально не имеет статуса Major.

Станет ли Cluj-Napoca главной неожиданностью сезона?

Турнир стартует в субботу, 14 февраля, а плей-офф будет принимать BT Arena в Клуж-Напоке. Участники разыграют 1,25 миллиона долларов призовых и клубных выплат – сумма, которая делает событие полноценным S-Tier противостоянием, даже если она уступает по историческому весу мейджорам или таким ивентам, как IEM Cologne или IEM Kraków, пишет HLTV.

Фактически это третий крупный турнир года. После сенсационной победы PARIVISION на BLAST Bounty и триумфа Vitality в Кракове команды перемещаются в Румынию – и состав участников на этот раз почти без потерь.

Почти полный топ – но без одного фаворита

Из 16 приглашенных команд только две отказались – Team Spirit и Liquid, пишет Play.gg. Отсутствие Spirit, которые сейчас считаются одной из сильнейших команд мира, ощутимо, однако нет причин скучать по россиянам. Это снимает часть давления с главных претендентов на титул – в частности для Vitality, G2 и MOUZ.

Кстати, именно MOUZ являются действующими чемпионами турнира. Победа на Cluj-Napoca 2025 остается их последним S-Tier титулом, поэтому румынская арена для них имеет символическое значение.

Состав участников

На турнире выступят:

Vitality

FURIA

Falcons

MOUZ

PARIVISION

FaZe

Natus Vincere

G2

The MongolZ

Аврора

Астралис

3DMAX

FUT

B8

пайН

HEROIC

География широкая – от Бразилии до Монголии. Это гарантирует многообразие стилей и непредсказуемые матчи уже на групповом этапе.

Формат – швейцарская система

Турнир стартует со швейцарской стадии на 16 команд. Пять раундов определят восьмерку лучших. Для выхода в плей-офф нужно одержать три победы, три поражения означают вылет. Далее – классическая сетка single-elimination перед зрителями на BT Arena.

Такой формат традиционно создает хаос уже с первого дня, ведь каждое поражение существенно усложняет турнирный путь.

Первый день – сразу громкие встречи

Организаторы не стали раскачивать интригу постепенно. Уже в стартовом раунде фанаты увидят:

Natus Vincere против Astralis

Vitality против G2 – центральный матч дня

MOUZ против PARIVISION

FaZe против HEROIC

Falcons против 3DMAX

FURIA против B8

The MongolZ против paiN

Aurora против FUT

Особое внимание привлекает дуэль Vitality – G2. Она может сразу показать, или французская организация сохраняет темп начала 2025 года.

Распределение призовых

Фонд в 1,25 миллиона долларов распределят так:

1 место – 450 000 долларов

2 место – 200 000 долларов

3 место – 137 500 долларов

4 место – 87 500 долларов

5 – 8 места – 50 000 долларов

9 – 11 места – 31 250 долларов

12 – 14 места – 18 750 долларов

15 – 16 места – 12 500 долларов

Разница между ранним вылетом и выходом в плей-офф ощутима, что лишь усиливает напряжение.