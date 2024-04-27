PIN-UP Foundation поддержал строительство нового центра "Мама и младенец" для тяжелобольных детей

PIN-UP Foundation продолжает миссию по поддержке украинцев. Благотворительный фонд присоединился к финансированию ремонтных работ центра "Мама и младенец", который создан в Киеве с целью оказания помощи тяжелобольным и пострадавшим вследствие военных действий детям.

С началом полномасштабной войны увеличилось количество запросов во Всеукраинскую благотворительную организацию "Мама и младенец" – количество детей, которым нужна помощь, регулярно растет. Большинство из них получали лечение за рубежом, но, вернувшись в Украину, сталкивались с отсутствием мест для реабилитации и психологической поддержки, отмечает 24 Канал. Алла Мельничук создала центр "Мама и младенец" именно для таких целей. Но пока он не готов принимать детей, потому что требует капитального ремонта и отделки.

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PIN-UP Foundation выделил первые два миллиона гривен для ремонта здания. За эти средства был сделан демонтаж под новую планировку центра, вывоз мусора, замена коммуникаций, проведено тепло и водоснабжение.

Мы чувствуем ответственность за детей Украины, которые нуждаются в нашей помощи. Вместе мы строим будущее, в котором каждый малыш получит необходимую поддержку и возможность для развития,

– прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Ожидается, что при полном финансировании в размере 12 миллионов гривен завершение ремонтных работ будет летом. Алла планирует организовать в центре санитарный и гуманитарный блоки, центр психологической поддержки, два номера для временного пребывания, укрытие, конференц-зал и многое другое. Однако после основных работ центр также потребует отделки необходимой мебелью и обеспечения гуманитарной помощью, на что также необходимо финансирование.

Мы уже более 20 лет защищаем материнство и детство, помогая более 15 000 детям и их семьям. Наш фонд отмечается оперативными действиями с первых дней войны, эвакуируя детей из горячих точек в европейские клиники. Война лишила детей их детства, поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их здоровье и благополучие. Этот центр – жизненно важен для этой миссии,

– отметила директор центра Алла Мельничук

Что стоит знать о PIN-UP Foundation и центре "Мама и младенец"

PIN-UP Foundation – это благотворительный фонд, который объединяет волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, которые имеют общие ценности и стремятся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.

Всеукраинская благотворительная организация "Мама и младенец" – первая организация, которая решает социальные проблемы, связанные с материнством и детством в Украине уже почти 20 лет.