PIN-UP Ukraine перечислила 1 миллион гривен на благотворительную инициативу фестиваля Atlas

Лицензионный представитель украинского онлайн-гемблинга, компания PIN-UP Ukraine, присоединилась к благотворительной инициативе фестиваля Atlas, собирающего средства на помощь Киевской городской больнице.

В рамках благотворительной акции от фестиваля Atlas организаторы подготовили ряд событий, чтобы собрать средства на медицинское оборудование для нейрохирургической операции одной из киевских больниц.

К теме PIN-UP Ukraine оплатила более 1 миллиарда гривен в госбюджет за полгода

Чтобы поддержать сбор, люди могут:

купить благотворительный билет на фестиваль после победы, соответствующий однодневному билету (100% от продаж и сервисный сбор идут на благотворительность),

на фестиваль после победы, соответствующий однодневному билету (100% от продаж и сервисный сбор идут на благотворительность), посмотреть фильм "Лучшие выходные" в кинотеатрах Multiplex,

а также погрузиться в фестивальную атмосферу на офлайн-событии, которая состоится 15 июля в ТРЦ Gulliver: посетители смогут бесплатно попасть на фан-зону, где выступят украинские артисты и посмотреть фильм на большом экране под открытым небом.

Все средства, собранные в рамках фестиваля, будут направлены Благотворительному фонду "Твоя опора", который оказывает помощь детям с врожденными пороками сердца, медучреждениям, детским домам, интернатам и пострадавшим от войны в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины PIN-UP Ukraine регулярно помогает украинцам, пострадавшим от военных действий. За этот период компания направила на гуманитарные и благотворительные проекты 121,7 миллионов гривен.