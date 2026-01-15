Rockstar разрешила продавать моды для GTA V и Red Dead Redemption 2

Студия Rockstar Games официально начала монетизацию фанатского контента для своих главных хитов. Команда Cfx.re, которая вошла в состав разработчиков в 2023 году, уже представила цифровой магазин Cfx Marketplace.

Теперь пользователи GTA V и Red Dead Redemption 2 имеют возможность официально покупать и реализовывать модификации в магазине Cfx Marketplace, в частности скрипты и карты, через специальную платформу, рассказывает 24 Канал.

Что именно предлагает новый маркетплейс Cfx Marketplace?

После почти двух с половиной лет пребывания в составе Rockstar Games, команда Cfx.re, известная благодаря инструментам FiveM и RedM, объявила об открытии собственного магазина.

Площадка позиционируется как тщательно отобранная цифровая витрина, где талантливые авторы контента могут делиться своими наработками и продавать их. В ассортименте представлены товары для каждого игрока и владельца сервера: игровой реквизит, скрипты, карты, наборы материалов, ивенты, игровое поведение и многое другое.

Кроме бесплатных предложений, на платформе размещены платные товары, цена которых достигает даже впечатляющих 460 долларов.

На момент старта Cfx Marketplace уже содержит работы 16 известных моддеров сообщества, а еще шесть авторов присоединятся к проекту позже. Этот шаг подтвердил предположение игроков о том, что приобретение команды Cfx.re в августе 2023 года было связано именно с желанием Rockstar монетизировать пользовательские моды.

Сейчас большинство модификаций предназначены для GTA 5, отмечает IGN, но Cfx.re имеет модификации как для Grand Theft Auto 5, так и для Red Dead Redemption 2, поэтому с расширением рынка мы можем увидеть больше модификаций для Red Dead 2.

Стоит отметить, что Cfx.re прошла долгий путь от противостояния с издателем до официального объединения. Запуск магазина может быть лишь началом больших изменений, поскольку пользовательский контент может стать ключевой частью будущей GTA VI.

Согласно неофициальным данным, Rockstar планирует позволить игрокам модифицировать ресурсы и игровое окружение для создания собственной интеллектуальной собственности прямо в новой игре.