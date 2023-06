PlayStation случайно раскрыли стоимость разработки Horizon Forbidden West и The Last of Us Part 2

Часть документов, касающихся судебного процесса по сделке Activision Blizzard и Microsoft, раскрыла бюджет двух эксклюзивов PlayStation – Horizon Forbidden West и The Last of Us Part 2.

Подача судебных документов раскрыла расходы на разработку Horizon Forbidden West и The Last of Us Part 2 и цифры действительно впечатляют.

Декларация Sony в Федеральную торговую комиссию США была недавно опубликована в рамках текущего судебного слушания по сделке между Activision и Xbox, и геймеры быстро заметили, что черные метки, предназначенные для сокрытия конфиденциальной информации, в некоторых местах слишком прозрачны.

Так, например, стало известно когда ждать релиз The Elder Scrolls 6.

А теперь в сеть попали данные о бюджетах двух ААА игр на консоли Sony – Horizon Forbidden West и The Last of Us Part 2. Оказалось, что разработка обоих проектов стоила более 200 миллионов долларов за каждый.

Если же говорить подробнее, то согласно документам, на создание Horizon Forbidden West от студии Guerrilla Games ушло пять лет и 212 миллионов долларов, а максимальное количество разработчиков составляло более 300 штатных сотрудников.

В то же время Naughty Dog работали над The Last of Us Part 2 даже дольше – 70 месяцев и игра стоила чуть больше – 220 миллионов долларов, хотя на пике процесса в компании было около 200 штатных работников.

Такие постоянно растущие колоссальные затраты несколько оправдывают ценовую политику разработчиков, однако обоим проектам далеко до игры, которая уже обошлась создателям дороже, чем GTA 5, RDR2 и Cyberpunk 2077 вместе взятые.