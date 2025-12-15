Капитан NAVI прокомментировал результаты команды на StarLadder Budapest Major 2025

Капитан Natus Vincere Aleksib прокомментировал неожиданное поражение команды в полуфинале Major в Будапеште. NAVI проиграли FaZe со счетом 1:2, хотя контролировали игру и имели преимущество 8:2 на второй карте. Финский игрок объяснил, какие ошибки стоили его команде места в финале турнира.

Что пошло не так в решающих раундах?

Natus Vincere завершили выступление на Major в Будапеште после поражения от FaZe в полуфинале. Матч закончился со счетом в пользу соперника украинской команды, хотя она и доминировала на первой карте и имела комфортное преимущество на Nuke. Однако FaZe смогли осуществить невероятный камбэк, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью, опубликованное HLTV.

Aleksib признал, что команда потеряла несколько критически важных раундов из-за преждевременных действий. По его словам, проблема заключалась в том, что игроки делали лишние шаги, не дождавшись поддержки от своих тиммейтов. Главный тренер B1ad3 также подчеркнул эту ошибку после матча.

В основном, то, что сказал B1ad3 вне площадки, и с чем я полностью согласен, – это то, что мы действовали, не думая,

– сказал Алекси "Aleksib" Виролайнен после матча.

Финский капитан отметил, что в противостоянии с FURIA в четвертьфинале наблюдалась подобная ситуация на карте Inferno. NAVI имели все шансы закрыть Nuke, но в решающие моменты FaZe оказались сильнее. Кроме того, украинцы проиграли две схватки 1v3, что стало дополнительным ударом для команды.

Слушайте короткое интервью с Aleksib на английском:

Команда была не готова?

Капитан NAVI также отрицал, что команда якобы была недостаточно готова к игре. Она провела качественный анализ и имела достаточно времени перед игрой. Однако FaZe продемонстрировали свой фирменный стиль игры на моменте, что усложнило задачу для украинцев после неудачного старта на третьей карте.

Aleksib отметил, что атмосфера в команде была замечательной на протяжении всего турнира. Игроки проводили вместе почти месяц, поддерживали друг друга и смеялись каждый день. Именно поэтому проигрыш оказался особенно болезненным.

Знаете, я просто скучаю. Я считаю, что в целом мы провели замечательный турнир. Участники относились друг к другу самым лучшим образом, который я только видел за долгое время. Мы каждый день смеялись вместе. Мы были вместе почти месяц или что-то такое. Я не хотел, чтобы все кончилось так. Я думаю, что у нас было все, чтобы победить, но я уважаю FaZe, и, повторяю, они играют в финале Major. В них есть что-то особенное,

– сказал Aleksib.

Напомним, NAVI заняли 4 место на StarLadder Budapest Major 2025. Команда уехала домой с 80 000 долларов, как указано на официальном сайте Natus Vincere. Победу одержала команда Vitality, когда обыграла последнего соперника, команду FaZe.