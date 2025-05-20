Разработчики Clair Obscur Expedition 33 объяснили почему в игре нет мини-карты

Создатели хитовой Clair Obscur Expedition 33 из студии Sandfall Interactive рассказали почему приняли решение не добавлять в игру мини-карту.

Можно смело сказать, что Expedition 33 уже вошла в историю индустрии, ведь дебютная игра Sandfall Interactive достигла феноменального успеха, хотя и не обошлась без щепотки критики, сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Dropped Frames.

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Постоянное наличие карты на экране портит погружение

Одной из наиболее часто упоминаемых "проблем" лучшей игры в истории Metacritic стало отсутствие мини-карты, что частенько сбивало геймеров с толку.

Благодаря подкасту Dropped Frames наконец-то стало известно почему в Sandfall отказались от этой, казалось бы, традиционной механики. Дело в том, что по мнению генерального директора студии Гийома Броша, наличие мини-карты делает исследование мира игры "скучным".

Вместо этого при подходе к этому элементу разработчики вдохновлялись проектами вроде Dark Souls, которые полагаются на подсказки в окружении и память игроков, чтобы направлять их куда следует.

Когда я играл в Final Fantasy 10, я просто смотрел на мини-карту. Я не наслаждался окружением. Я не запомнил дизайн уровней. Я запомнил только карты,

– раздраженно объяснил разработчик.

Конечно, при таком подходе игроки могут легко пропустить секретные уровни, лут или даже побочные квесты, но Брош совсем не считает это недостатком.

Да, вы будете пропускать вещи. Да, вы не найдете всех секретных проходов. В этом и заключается красота ролевых игр – пропускать что-то. Когда вы останавливаете игру и думаете: "О, возможно, мне нужно было пройти к этому маленькому проходу, который я видел раньше, возможно, там что-то было". Тогда вы запоминаете всю игру, весь дизайн уровней и все остальное, и это делает исследование намного лучше,

– считает Брош.

Полная запись подкаста – смотрите в видео

Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 предоставляет приоритет "погружению" над завершением игры на 100% и стимулирует игрока к повторным прохождениям, если что-то было пропущено.

Вполне возможно, что именно это и стало одной из причин огромного успеха игры.