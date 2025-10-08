После громкого анонса о 50% подорожании Game Pass Ultimate, Microsoft неожиданно изменила планы для некоторых рынков. Действующие подписчики в ряде стран пока будут платить по старой цене. Это решение связывают с местными регуляторными требованиями и шквалом критики от игрового сообщества.

Что произошло с ценами на Xbox Game Pass?

Недавнее решение Microsoft повысить стоимость подписки Xbox Game Pass вызвало бурную реакцию игроков, но оказалось, что подорожание коснется не всех. Компания сообщила, что для действующих подписчиков в Германии, Ирландии, Южной Корее, Польше и Индии цены пока останутся без изменений, информирует 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Смотрите также В Украине официально появятся ROG Xbox Ally X и Ally: уже известны цены и предзаказ

В письмах, разосланных пользователям, Microsoft объяснила, что повышение стоимости будет касаться только новых покупок, а имеющиеся подписки с автоматическим обновлением не будут затронуты. Однако, если пользователь отменит план и решит подписаться на него снова, ему придется платить по новому, более высокому тарифу.

Руководитель отдела коммуникаций Xbox Кари Перес подтвердила, что это изменение связано с местными законодательными требованиями. Компания пообещала предупредить пользователей в этих странах о предстоящих изменениях цен как минимум за 60 дней.

Это решение контрастирует с первоначальным планом, объявленным неделей ранее, согласно которому новые цены должны были вступить в силу для новых подписчиков с 1 октября, а для действующих – со следующего платежного цикла, ориентировочно 4 ноября.

Как сообщает Windows Central, рост мог быть следствием успешного весенне-летнего квартала Xbox Game Pass Ultimate и ожидаемых расходов на поддержку таких богатых на игры сезонов в будущем.

С чего все началось?

Предшествовала этому новость о существенном подорожании сервиса. Больше всего изменений претерпел тарифный план Game Pass Ultimate, стоимость которого выросла на 50% – до 30% в месяц. Этот план предлагает более 400 игр, включая релизы в день их выхода. Также доступны более дешевые варианты:

Essential за 10 долларов в месяц (более 50 игр).

Premium за 15 долларов в месяц (более 200 игр и некоторые новинки в день запуска).

Кроме повышения цен, Microsoft также незаметно убрала популярный бонус для подписчиков Game Pass Ultimate – 10% скидку на дополнения (DLC) и внутриигровую валюту, такую как CoD Points. При этом скидка в 20% на покупку полных версий игр из библиотеки Game Pass осталась. Исключение сделали только для контента в рамках EA Play и наборов "премиум апгрейдов".

Такие нововведения вызвали шквал возмущения среди игроков. Сразу после объявления пользователи массово бросились на сайт Microsoft, чтобы отменить свои подписки. Наплыв был настолько большим, что страница управления сервисом временно перестала работать.

Хотя впоследствии ее работу восстановили, инцидент показал уровень недовольства сообщества. Некоторые игроки не отменили подписку полностью, а перешли на более дешевые тарифы. Однако полный отказ от сервиса означает потерю доступа к онлайн-мультиплееру.

Таким образом Microsoft реализует собственную стратегию увеличения доходов от сервисов, а не от продажи консолей, цены на которые также выросли ранее. Однако на этот раз цена может быть слишком большой.