Показал "рождение" известного приема: разработчик серии Mortal Kombat поделился архивным видео

Разработчик серии Mortal Kombat поделился в твиттере интересным архивным видео. Он показал процесс создания первой части, а также рассказал немало интересного об этом проекте.

Наверное, все поклонники файтингов знакомы с легендарной серией Mortal Kombat. Уже в следующем году эта франшиза будет отмечать свое тридцатилетие, правда, известный геймдизайнер Эд Бун решил вспомнить и о другой дате, которая также очень важна для серии.

Речь идет о старте разработки первой части Mortal Kombat. В своем твиттере Эд написал, что они начали работать над этим проектом тридцать лет назад. Именно в честь этого он решил поделиться архивным видео, на котором можно увидеть процесс создания игры. Эта запись посвящена работе над Скорпионом, а если точнее, то над его известным приемом под названием "Get Over Here!".

На записи можно увидеть актера Даниэля Песину, который отвечал за хореографию в первой части, а также можно услышать Эда Буна и Джона Тобиаса, которые руководили всем процессом. Геймдизайнер рассказал, что сначала они вообще не планировали добавлять такой прием в Mortal Kombat, а подобная идея у них появилась уже во время съемок. Кажется, во время этих записей разработчики даже не знали, как должно выглядеть оружие, которое необходимо для этого приема.

Также геймдизайнер рассказал и о трудностях, с которыми столкнулись разработчики этого проекта. Дело в том, что они были ограничены объемом памяти, а потому все приемы должны были быть очень простыми и занимать всего несколько кадров. Эд написал, что из-за этого они вынуждены были использовать уже готовые анимации для жертв Скорпиона.

Напоследок стоит отметить, что поклонникам серии Mortal Kombat эта запись очень понравилась, а в целом она очень быстро собрала более 600 тысяч просмотров. Также Эд Бун написал, что ближе к тридцатилетию серии планирует выпустить еще несколько подобных видео.

"Рождение" легендарного приема Скорпиона: видео