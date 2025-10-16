Потенциальное поглощение одного из крупнейших в мире издателей видеоигр консорциумом с участием саудовского инвестиционного фонда вызвало серьезное беспокойство в высших политических кругах США. Сенаторы видят в этой сделке значительные риски для национальной безопасности и иностранного влияния, что может поставить под угрозу всю сделку.

Почему сделка вызвала беспокойство в Вашингтоне?

Новость о возможной продаже Electronic Arts за 55 миллиардов долларов появилась в прошлом месяце. Покупателем выступает консорциум, в который входят три компании: американские Silver Lake и Affinity Partners, а также Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF). Именно участие PIF, который инвестирует средства от имени правительства Саудовской Аравии, стала главной причиной политического сопротивления в США, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

Двое влиятельных американских сенаторов, Элизабет Уоррен и Ричард Блюменталь, официально выразили свой протест. Они направили письмо министру финансов США Скотту Бессенту, который также возглавляет Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS). В своем обращении политики призвали провести тщательную проверку этой "беспрецедентной" сделки по приватизации крупной американской технологической и развлекательной компании иностранным капиталом.

По мнению сенаторов, продажа EA несет "значительные риски иностранного влияния и угрозы национальной безопасности". Они ссылаются на источники, которые утверждают, что инвестиции правительства Саудовской Аравии направлены не только на получение финансовой выгоды. Главной целью является усиление влияния, "нормализация своего глобального имиджа" и расширение культурного присутствия в сферах, формирующих способ взаимодействия миллиардов людей.

Желание Саудовской Аравии приобрести влияние путем поглощения EA очевидно из самой сделки – инвесторы предлагают заплатить на 10 миллиардов долларов больше рыночной стоимости EA,

– говорится в заявлении, которое цитирует Insider Gaming.

Приватность тоже в центре внимания

Особое беспокойство вызывает огромная база пользователей EA, которая насчитывает более 700 миллионов игроков по всему миру. Уоррен и Блюменталь опасаются, что правительство Саудовской Аравии, которое они характеризуют как репрессивное и авторитарное, может получить неограниченный доступ к чувствительной личной информации миллионов пользователей, в частности американцев.

Это, по их мнению, создает потенциальные риски для организации слежки, распространения скрытой саудовской пропаганды, а также выборочных репрессий и цензуры в отношении лиц, которых правительство считает нежелательными.

Учитывая историю нарушений прав человека в Саудовской Аравии, сенаторы настаивают, чтобы CFIUS провел глубокое расследование всех возможных рисков и обнародовал его результаты для общественности.

Стоит отметить, что тщательные проверки крупных сделок не является чем-то необычным. Похожие процедуры проходили во время поглощения компанией Microsoft издательств Activision Blizzard и Bethesda. Однако, учитывая политический контекст и участие государственного фонда Саудовской Аравии, проверка сделки с EA, вероятно, будет еще более строгой.

