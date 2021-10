Распродажи в Steam, Microsoft Store и PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

На этой неделе в магазинах Steam, Microsoft Store и PS Store стартовали новые интересные распродажи. А в Epic Games Store и Ubisoft Store сейчас проходят раздачи бесплатных игр.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов.

Steam

На этой неделе в фирменном сервисе Valve стартовала распродажа видеоигр от разработчиков из 11 bit studios. Завершится эта акция уже 15 сентября, а в целом геймеры могут приобрести немало известных проектов по сниженной цене. А до 18 сентября в этом магазине можно купить со скидкой шутеры от Electronic Arts. Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, а потому новые предложения можно поискать и там.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Frostpunk – 113 гривен (-70%)

This War of Mine – 55 гривен (-80%)

Moonlighter – 83 гривны (-70%)

Children of Morta – 131 гривна (-60%)

Battlefield V – 179 гривен (-90%)

Crysis 3 – 199 гривен (-75%)

Medal of Honor: Above and Beyond – 1439 гривен (-20%)

Heavy Rain – 161 гривна (-50%)

Planet Zoo – 331 гривна (-60%)

Overcooked! 2 – 142 гривны (-66%)

Planet Zoo / Фото из магазина Steam

Microsoft Store

В магазине Microsoft Store на этой неделе началось сразу две тематические распродажи. Первая посвящена играм от WB Games, а вторая – разнообразным известным проектам (называется "Урожайная распродажа"). Завершатся эти акции 12 октября, а суммарно со скидками сейчас можно приобрести более 250 видеоигр и дополнений.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести такие игры:

Mortal Kombat 11 – 17 долларов (-65%)

Injustice 2 – 13 долларов (-67%)

Middle-earth: Shadow of War – 10 долларов (-80%)

Batman: Arkham Knight – 5 долларов (-75%)

LEGO DC Super-Villains – 12 долларов (-80%)

Marvel's Avengers Endgame Edition – 39 долларов (-35%)

Spyro Reignited Trilogy – 14 долларов (-65%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 25 долларов (-50%)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – 12 долларов (-75%)

Ori: The Collection – 14 долларов (-65%)

Ori: The Collection / Фото из магазина Microsoft Store

PlayStation Store

В магазине Sony на этой неделе стартовала масштабная распродажа под названием "Малоизвестные шедевры". В целом по сниженной цене можно приобрести более 400 проєктов, а завершится эта акция только 21 октября.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

It Takes Two – 1049 гривен (-25%)

Little Nightmares – 162 гривны (-75%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 249 гривен (-75%)

The Sinking City для PS5 – 849 гривен (-50%)

Hotline Miami Collection – 162 гривны (-75%)

Mirror's Edge Catalyst – 129 гривен (-80%)

Prey: Digital Deluxe Edition – 359 гривен (-70%)

Bayonetta – 259 гривен (-60%)

Devil May Cry HD Collection – 474 гривны (-50%)

Orcs Must Die! 3 – 799 гривен (-20%)

Little Nightmares / Фото из магазина PS Store

Другие предложения

В сервисе Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. На этот раз можно бесплатно получить симулятор PC Building Simulator. А вот на следующей неделе можно будет забрать сразу два проекта: игру Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse и набор для Paladins.

А в фирменном сервисе Ubisoft до 11 октября можно бесплатно получить видеоигру Tom Clancy's Ghost Recon, дополнение Fallen Ghosts для Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, приключение под названием "Заговор" для Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, а также тематические скины для других игр с этой франшизы. Также в Ubisoft Store сейчас проходит небольшая распродажа игр из этой серии.

Tom Clancy's Ghost Recon / Фото из магазина Ubisoft Store