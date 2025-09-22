Студия Embark Studios анонсировала открытое тестирование своего PvPvE-шутера ARC Raiders. Событие под названием "Server Slam" продлится с 17 по 19 октября, незадолго до полноценного релиза игры.

Кроме того, разработчики открыли цифровой предзаказ и показали новый трейлер игры, рассказывает 24 Канал со ссылкой на сайт игры Arc Riders.

Смотрите также Будущее сетевых шутеров: мультиплеер Call of Duty Black Ops 7 оценили не все

Что известно о тестировании и издании игры?

Разработчики из Embark Studios проведут открытый стресс-тест серверов для своего многопользовательского экстракшн-шутера. Все желающие смогут присоединиться к игре с 17 по 19 октября.

Это событие даст игрокам возможность испытать проект перед его официальным выходом, который запланирован на 30 октября. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, а также на ПК через Steam и Epic Games Store.

Трейлер Arc Riders в честь открытия предзаказов – смотрите видео:

Что известно о предзаказах Arc Riders?

Одновременно с анонсом тестирования стартовали цифровые предзаказы. Игрокам доступны два издания:

Standard Edition за 40 евро , содержащее базовую копию игры. (В Украине стоит 1675 гривен )

за , содержащее базовую копию игры. (В Украине стоит ) Deluxe Edition за 60 евро(В Украине будет стоить 2500 гривен)

Кроме игры, делюкс-издание включает косметический набор "Wanderer" (легендарная одежда "Valente", рюкзак "Pathfinder" с креплением "Blanket Roll", косметику для персонажа, легендарную эмоцию и скин "Scrappy"), а также 2400 токенов Raider, которые можно будет обменять на игровой контент.

Игроки, которые оформят предзаказ Deluxe Edition, дополнительно получат бонусный косметический набор "Astro", в который входит легендарная одежда "G-sui", рюкзак "Salvager", крепления для рюкзака "Spaceship Souvenir" и варианты цветов для одежды.

О чем игра Arc Riders?

ARC Raiders – это многопользовательский научно-фантастический шутер от первого лица, разработанный студией Embark Studios, которую основали бывшие разработчики серии Battlefield.

Игра относится к жанру "экстракшн-шутер" и сочетает элементы PvP (игрок против игрока) и PvE (игрок против окружения). События происходят в постапокалиптическом мире, где игроки в роли наемников-рейдеров отправляются на опасную планету, чтобы добыть ценные ресурсы.

Основной игровой процесс заключается в том, что игроки высаживаются на карту, ищут добычу, борются с роботизированными врагами под названием (ARCами) и конкурируют с другими командами игроков.

Чтобы сохранить найденные предметы и ресурсы, команда должна успешно эвакуироваться из локации. Если игрок погибает до эвакуации, он теряет всю собранную добычу.

Интересный факт! Изначально проект анонсировали как кооперативный PvE-шутер, но впоследствии разработчики изменили концепцию, добавив соревновательный элемент между игроками.