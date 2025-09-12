Коллекционирование лимитированных версий игровых аксессуаров популярное хобби, а энтузиасты готовы платить тысячи долларов за редкие экземпляры. Однако иногда погоня за уникальным устройством может обернуться настоящим разочарованием, особенно когда в дело вмешивается почтовая служба.

Что случилось с эксклюзивным геймпадом для PlayStation 5?

Компания Sony, как и во времена PlayStation 4, регулярно выпускает для PlayStation 5 контроллеры DualSense в различных дизайнах. Существуют как тематические версии, посвященные популярным играм, так и просто яркие цветные вариации. Большинство из них можно легко приобрести, но среди них встречаются настоящие эксклюзивы, за которыми охотятся коллекционеры со всего мира.

Одним из таких редких экземпляров стал геймпад в уникальном цвете Alpine Green. Этот контроллер был выпущен в ограниченном количестве и был доступен исключительно на киберспортивном турнире Esports World Cup, состоявшемся в Саудовской Аравии. Благодаря своему ограниченному тиражу он мгновенно стал желанным объектом для ценителей уникальной игровой периферии.



Контроллер DualSense для PlayStation 5 / Фото Sony

Группа энтузиастов Consolevariations, которая профессионально занимается каталогизацией и архивированием всех существующих вариантов игровых консолей и контроллеров, решила добавить этот ценный экземпляр в свою коллекцию. Они приняли участие в онлайн-аукционе и выиграли его, заплатив за геймпад немалую сумму – 1300 долларов. Целью покупки было не просто владение редкой вещью, а ее сохранение для истории игровой индустрии.

Однако радость от успешной покупки была недолгой. Где-то на пути от продавца к покупателю, во время пересылки почтовой службой PostNL, посылка получила серьезные повреждения. Когда коллекционеры наконец-то получили свой долгожданный сверток, они увидели, что контроллер был буквально разбит. Устройство стало абсолютно непригодным для игры, а главное – потеряло какую-либо ценность для их архива.



Поломанный контроллер DualSense для PlayStation 5 / Фото consolevariations / Don

Хотя этот геймпад и считается редким, его все еще можно найти на вторичном рынке. Быстрый поиск на eBay показывает около 17 активных предложений. Цены на них колеблются от 400 до 900 долларов, не учитывая стоимость доставки. Конечно, как и в случае с любым лимитированным продуктом, среди оригиналов могут попадаться и подделки, поэтому риск наткнуться на некачественный товар остается высоким.

Эта история является настоящим кошмаром для любого онлайн-покупателя. Каждый, кто хоть раз заказывал что-то в интернете, знаком с этим тревожным ощущением ожидания, которое, к сожалению, может обернуться горьким разочарованием из-за халатности службы доставки. Для сообщества Consolevariations это стало не только финансовой потерей, но и ударом по их важной миссии по сохранению игровой истории для будущих поколений.

Что известно о коллекционных геймпадах для PlayStation 5?

Различные коллекционные и лимитированные версии геймпадов отличаются уникальным дизайном и часто посвящены выходу популярных игр или значительным событиям в истории PlayStation. Основой для всех коллекционных версий является беспроводной контроллер DualSense.

Наибольший интерес для коллекционеров представляют геймпады, выпущенные ограниченным тиражом в честь выхода эксклюзивных игр для PlayStation:

God of War Ragnarök Limited Edition: Контроллер, выполнен в стилистике игры.

Hogwarts Legacy Limited Edition: Специальное издание для поклонников вселенной Гарри Поттера.

Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition: Геймпад, посвященный выходу игры о Человеке-пауке.

The Last of Us Part I Limited Edition: Лимитированный контроллер для фанатов культовой серии.

Death Stranding 2 Limited Edition: Дизайн геймпада выполнен в стилистике игры Хидео Кодзимы.

Helldivers 2 Limited Edition: Специальная версия к выходу популярного кооперативного шутера.

Ghost of Yotei Limited Edition: Анонсирована лимитированная серия консоли и аксессуаров, посвященная игре Ghost of Yotei, что является продолжением Ghost of Tsushima. Контроллер будет иметь матовую поверхность и уникальные узоры. Выход запланирован на октябрь 2025 года.

Существуют также лимитированные контроллеры по мотивам игр Fortnite, Astro Bot и Concord.