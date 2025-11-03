LoL Worlds 2025 бьет новые рекорды популярности: сколько зрителей смотрят турнир

Чемпионат мира по League of Legends 2025 демонстрирует беспрецедентный рост популярности, установив новый рекорд по количеству зрителей еще до начала гранд-финала. Четвертьфинальный матч вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, показывая доминирование одной из команд на киберспортивной арене.

Почему турнир стал настолько популярным?

Чемпионат мира по League of Legends 2025 года установил новый рекорд по количеству одновременных просмотров, достигнув отметки сначала в 3,27 миллиона зрителей во время противостояния между южнокорейской командой T1 и Anyone's Legend, а затем 3,59 миллиона зрителей во время игры между T1 и Top Esports Gaming. T1 выиграла в обоих случаях, чем не только обеспечила им место в полуфинале, но и побила предыдущий пик турнира, который составлял 2,5 миллиона зрителей, на более 700 тысяч, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Esports Charts.

Популярность T1 является ключевым фактором такого успеха. Команда не только победила на прошлогоднем LoL Worlds 2024, но и участвовала в четырех из пяти самых популярных матчей текущего турнира, каждый из которых привлек более двух миллионов зрителей.

Еще на стадии Play-In турнир продемонстрировал рекордные показатели. Матч-открытие между T1 и Invictus Gaming собрал более 2,5 миллиона зрителей, что стало рекордом для стартового дня и всего этапа Play-In в истории чемпионатов мира. Этот результат значительно превысил показатель 2024 года, когда пик на аналогичной стадии составил 1,4 миллиона зрителей, отмечает Esports Insider.

В общем, еще до начала полуфиналов, Worlds 2025 накопил более 90,3 миллиона часов просмотра за 75 часов эфира, что уже позволило ему войти в десятку самых популярных турниров по League of Legends в истории.

Важную роль в привлечении аудитории играют и независимые стримеры. В частности, трансляции Марка "Caedrel" Лемонта достигли пика в 288 615 зрителей во время четвертьфиналов, что подчеркивает успешность стратегии Riot Games по поддержке сообщества контент-мейкеров.

Команда T1, которая начала свой путь с этапа Play-In, вышла свой восьмой финал Чемпионата мира и теперь будет бороться за 1 миллион долларов. В случае победы на турнире звездный игрок команды, Ли "Faker" Сан Хёк, получит свой шестой титул чемпиона мира, что еще больше укрепит его статус одной из самых выдающихся фигур в киберспорте.

Полуфинальные матчи состоялись. Победители этих противостояний – T1 и KT Rolster – вышли в гранд-финал, запланированный на 9 ноября. Аналитики прогнозируют, что финальные этапы турнира по League of Legends могут привлечь еще большую аудиторию и установить новые рекорды просмотров.

