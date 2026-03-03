Capcom спрятала серьезный секрет о Леоне Кеннеди, но узнаете вы его при одном условии

Финал Resident Evil Requiem вызвал восторг у фанатов, но самые преданные поклонники серии заметили едва уловимую деталь, которую можно увидеть лишь если у вас достаточно терпения и любви к франшизе. Тайна касается Леона Кеннеди и навсегда меняет представление о нем и то, что он делал в перерывах между появлением в играх. Однако будьте осторожны: этот материал содержит серьезные спойлеры.

Какая деталь раскрыла прошлое Леона Кеннеди на последних секундах игры?

После завершения прохождения Resident Evil Requiem игроки получают доступ к галерее концепт-артов, один из которых стал настоящей бомбой для фан-сообщества. На изображении детально показана рука главного героя, на безымянном пальце которой четко видно серебряное свадебное кольцо. Интересно, что разработчики подготовили две версии этого арта: на одной рука Леона поражена ужасной инфекцией и не имеет никаких украшений, а на другой – после выздоровления – появляется, пишет IGN.

В течение почти всей игры Леон вынужден скрывать последствия заражения под перчатками. Даже если игрок разблокирует альтернативные костюмы без перчаток, кольца на модели персонажа не будет.

Однако финальная кат-сцена требует от зрителя максимального внимания. Когда герой наконец излечивается и уходит прочь от Грейс, он снимает перчатки и кладет руку в задний карман брюк. Его движения чрезвычайно сдержанные и едва заметные, однако они полностью совпадают с процессом одевания кольца обратно на палец.

В последнем кадре, где Леон удаляется, при максимальном приближении можно заметить характерный блеск металла на его руке.

На ком женат Леон Кеннеди?

Эта находка вызвала бурные дискуссии на Reddit относительно того, кто именно мог стать женой опытного борца с биотерроризмом. Наиболее вероятной кандидатурой фаты считают Клэр Редфилд. Их совместная история началась еще в Раккун-Сити во время событий второй части, и такой союз обеспечил бы сюжетную симметрию.

Кроме того, это сделало бы Леона и Криса Редфилда родственниками, что выглядит логичным учитывая упоминание Криса в финале игры. Поклонники отмечают, что в современных ремейках акцент в отношениях Леона сместился именно в сторону Клэр, тогда как в оригинальных играх больше внимания уделялось его чувствам к Аде Вонг.

Однако кандидатура Ады все еще остается на повестке дня. Леон годами был влюблен в эту загадочную женщину, называя ее частью себя, которую он не может отпустить. Некоторые игроки предполагают, что пара могла прийти к определенному официальному согласию вне экрана, и кольцо символизирует то, что Леон больше не находится в поиске.

По мнению части аудитории, разработчики решили отойти от образа вечного любовника и придать герою более зрелого статуса.

Существуют даже теории о браке с Шерри Биркин, хотя игра не дает никаких прямых подтверждений этой версии.

Возможно, этот жест с кольцом является способом Capcom подарить Леону спокойный финал. Если Resident Evil Requiem станет последним приключением известного агента, то приятно осознавать, что вне постоянных битв с монстрами у него наконец-то появилась счастливая личная жизнь.