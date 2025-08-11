Александр "s1mple" Костылев, один из самых известных игроков в Counter-Strike, начал новую главу своей карьеры, дебютировав за неприметную команду BC.Game Esports. После девяти лет с NAVI легендарный украинец покинул команду и присоединился к новому клубу, который стремится подняться в мировом рейтинге. Первый матч на турнире The Proving Grounds стал важным шагом для s1mple в новой команде.

Какие результаты первого матча?

Александр Костылев сыграл свой первый официальный матч в составе BC.Game Esports 10 августа 2025 года. Команда одержала победу над россиянами из CYBERSHOKE со счетом 2:1 на картах Overpass (13:16), Mirage (19:17) и Ancient (13:8). Это был стартовый раунд групповой стадии турнира The Proving Grounds Season 3, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Смотрите также Игрок NAVI, который два года был в аренде, окончательно переходит в новую команду

Несмотря на победу, статистика Костылева была скромнее, чем обычно: 56 убийств против 54 смертей и рейтинг 1.01, что стало самым низким показателем в команде. Для выхода в плейоф BC.Game Esports необходимо одержать еще две победы, иначе команда рискует вылететь из турнира после трех поражений.

Турнир The Proving Grounds Season 3, который проходит онлайн с 10 по 22 августа, является важным испытанием для новой команды s1mple. Интересно, что украинские коллективы TNL и Passion UA получили прямые приглашения в плейоф, демонстрируя сильную позицию украинского киберспорта на международной арене.

Решение Костылева покинуть Natus Vincere стало громким событием в мире киберспорта. После девяти лет в NAVI украинец завершил сотрудничество с командой в конце июля 2025 года.

За это время s1mple получил многочисленные трофеи, в частности победу на PGL Major Stockholm 2021, а также титулы на ESL One: New York 2016, ESL One: Cologne 2018, BLAST Premier: Global Final 2020 и BLAST Premier: World Final 2021.

В 2021 году вместе с NAVI он стал победителем третьего сезона Intel Grand Slam.

Костылев трижды получал звание лучшего игрока мира по версии HLTV (2018, 2021, 2022) и завоевал 21 награду MVP, что закрепило за ним статус одного из лучших в истории Counter-Strike.

В октябре 2023 года s1mple решил взять перерыв в карьере. Он попробовал свои силы в аренде за Team Falcons и FaZe Clan, но не получил с этими командами значительных достижений. Новая команда Костылева, BC.Game Esports, пока занимает лишь 67-е место в мировом рейтинге HLTV и 66-е в рейтинге Valve, что делает путь к вершине для s1mple непростым. Однако его опыт и талант могут стать решающими для амбициозного клуба, который стремится улучшить свои позиции.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!