Не только Elden Ring – 5 видеоигр с лучшими масштабными дополнениями

Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring побудило нас вспомнить, какие еще видеоигры могут похвастаться такими же масштабными и высоко оцененными DLC.

Дополнения к видеоиграм созданы для того чтобы открывать перед игроками новые горизонты, добавляя интересные сюжетные линии или игровые вызовы.

О пяти играх, масштабные дополнения которых запечатлелись в памяти игроков и критиков как лучшие, расскажет Games 24.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Dawnguard

Разработчики: Bethesda

Bethesda Год выхода: 2012

2012 Платформы: ПК, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, PS3, PS4, PS5 и Nintendo Switch

ПК, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, PS3, PS4, PS5 и Nintendo Switch Оценки от геймеров и критиков: 7.3/10 и 73/100 (здесь и далее по данным metacritic)

Мечтали ли вы когда-нибудь стать охотником на вампиров или, возможно, наоборот, превратиться в одного из "детей ночи"?

Dawnguard для Skyrim предлагает игрокам сделать этот непростой выбор.

Кроме интересной сюжетной составляющей, DLC предлагает и ряд инновационных геймплейных решений, вроде новых способностей и возможностей.

Bloodborne – The Old Hunters

Разработчики: Fromsoftware

Fromsoftware Год выхода: 2015

2015 Платформы: PS4

PS4 Оценки от геймеров и критиков: 9.0/10 и 87/100

Одной из самых больших загадок игровой индустрии является то, почему Sony упорно игнорируют желание геймеров увидеть ремейк и ПК версию Bloodborne.

Хитовый соулз-лайк стал одной из лучших игр PlayStation 4, а дополнение The Old Hunters является вишенкой на торте.

Оно делает историю игры более полной, а также добавляет множество новых предметов и боссов, некоторые из которых являются одними из лучших авторства Fromsfotware, если не лучшими в истории видеоигр вообще.

GTA IV – The Lost And The Damned

Разработчики: Rockstar

Rockstar Год выхода: 2009

2009 Платформы: ПК, PS3, Xbox One

ПК, PS3, Xbox One Оценки от геймеров и критиков: 8.0/10 и 90/100

Боль поклонников Bloodborne могут понять разве что фанаты Rockstar.

GTA V так и не получила ни одного сюжетного дополнения, хотя такие планы у разработчиков и были. И это удивительно огорчает, учитывая, что ее предшественница – GTA IV имела сразу два крутых DLC.

Хотя "The Ballad of Gay Tony" также заслуживает внимания, нам все же больше по вкусу "The Lost And The Damned" – мрачная и жестокая история байкерской банды "The Lost".

Игроки берут на себя роль Джонни, который должен спасти свою банду от внутренних конфликтов и внешних угроз. Благодаря этому DLC в GTA IV появилось немало новых видов оружия, транспорта и даже заданий, что существенно разнообразило геймплей.

Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty

Разработчики: CD Projekt RED

CD Projekt RED Год выхода: 2023

2023 Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

ПК, PS5, Xbox Series Оценки от геймеров и критиков: 7.5/10 и 89/100

Реабилитироваться в глазах сообщества за провальный релиз Cyberpunk 2077 сумел среди прочего и благодаря этому крутому шпионскому DLC.

Кроме интересного сюжета, в котором игроку предстоит спасать президента тогдашних США, дополнение полностью перекроило систему прокачки и усовершенствовало немало других аспектов игры.

Украинским геймерам релиз "Иллюзии Свободы" подарил официальную локализацию, включая основную игру.

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine

Разработчики: CD Projekt RED

CD Projekt RED Год выхода: 2016

2016 Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch Оценки от геймеров и критиков: 9.2/10 и 92/100

До выхода Shadow of the Erdtree именно "Кровь и вино" считалось мастер-классом по созданию дополнений для видеоигр.

В нем польские разработчики подарили игрокам волшебный Туссент, который оказался настолько масштабным, что стал не просто новой локацией, а целым отдельным миром, полным новых приключений, монстров и героев.

Надеемся, что успех дополнения для Elden Ring задаст планку для других разработчиков и в будущем мы увидим еще больше действительно качественных DLC, которые смогут пополнить этот список.