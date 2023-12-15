Pornhub показал самые популярные запросы 2023 года, связанные с видеоиграми – кто в топе рейтинга

Портал PornHub уже традиционно опубликовал ежегодный отчет, содержащий списки самых популярных запросов на сайте за уходящий год. Отдельно упомянули о предпочтениях геймеров.

Свежий отчет об активности пользователей портала PornHub за уходящий год дает возможность посмотреть какие видеоигры и отдельные персонажи были самыми популярными на платформе.

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Какую видеоигру ищут чаще всего?

Иронично, но самой популярной видеоигрой по количеству запросов на PornHub уже четыре года подряд остается "детская" королевская битва Fortnite.

Серебряным призером этого специфического рейтинга стал шутер Overwatch, а бронзу получила еще одна неожиданная игра – Minecraft.

Наибольший рост популярности продемонстрировал эксклюзив для консолей Nintendo Switch – The Legend of Zelda, который за год переместился на 26 позиций вверх и занял 29 место в 30 лучших.

Самые популярные видеоигры по количеству запросов

"Самый популярный" видеоигровой персонаж

Что касается индивидуальной популярности отдельных персонажей, то в этом году за первую ступеньку выдалась солидная борьба, однако и здесь первенство получил Fortnite, а точнее скин Чан Ли из этой игры.

Второе и третье места достались Тифе Локхарт из Final Fantasy и прошлогодней триумфаторке Dva из Overwatch.

Самые популярные видеоигровые персоналии