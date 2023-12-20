Выбрать невозможно: самые трудные решения в видеоиграх

Многие видеоигры предлагают геймерам прямо или косвенно влиять на то, как будет развиваться сюжет, судьба персонажей или даже целых поселений. О самых трудных выборах, которые перед игроками ставили разработчики, рассказываем в материале.

Видеоигры, как и реальный мир, часто ставят перед нами непростые дилеммы и заставляют принимать важные решения, от которых зависит дальнейший ход событий, сообщает 24 Канал.

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Самые сложные из таких случаев еще долго остаются в памяти геймеров даже после завершения игры. Именно о них рассказываем совместно с партнером PIN-UP Украина.

Перепрограммировать или уничтожить еретиков-геттов (Mass Effect 2)

Серия Mass Effect известна гибкостью своего сюжета, ведь игроку наряду со спасением Вселенной дают шанс находить друзей, врагов, любовников и даже выбирать, кто из персонажей отправится на суицидальную миссию.

Более того, есть и такие решения, которые влияют на целые расы. К примеру, миссии лояльности Легиона в Mass Effect 2. Игроку нужно сделать сложный выбор: уничтожить значительную часть синтетической инопланетной расы, известной как геты, или переписать их код, чтобы они больше не поклонялись главным антагонистам серии – жнецам.

Геты в Mass Effect / Фото Bioware

Вариант с перепрограммированием кажется более гуманным, ведь позволяет нейтрализовать угрозу без необходимости массового убийства. Однако дальнейшее развитие сюжета показывает, что скорая смерть еретиков, вероятно, все же является лучшим выбором. Особенно если игрок хочет помирить гетов и кварианцев.

Оправдывает ли цель способ ее достижения? (Metro Exodus: Sam's Story)

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Одно из дополнений к украинскому шутеру Metro Exodus предлагает игрокам взять под контроль американца Сэма, который хочет выбраться из того места, которое когда-то было Россией, и отправиться домой в надежде увидеть кого-то из своей семьи.

Единственный способ достичь этой цели – помочь еще одному американцу – Томми. Он имеет атомную подлодку, которая, правда, пока не на ходу.

Помогая земляку, Сэм встретит бывшего капитана этого судна, которому удастся посеять в его голове зерно сомнения – стоит ли разрешать кому-то располагать кораблем с ядерным вооружением в этом многострадальном мире.

Постер DLC / Фото 4A Games

В конце перед игроком встает выбор: уничтожить субмарину или дать ей выйти в открытое море. Если геймер выберет вторую опцию, то Сэм счастливо доплывет до берегов Сан-Франциско. Если же взорвать лодку – ему придется искать другой вариант, как добраться до США. Однако такого шанса может и не быть.

Убить Ли или позволить ему обернуться на зомби (The Walking Dead)

Вопрос, убить ли одного человека в игре, поначалу может показаться несложным решением. Тем более, если этот персонаж и так скоро погибнет.

Однако выбор убить Ли или позволить ему превратиться в зомби все равно оказался очень болезненным и неожиданным для большинства игроков The Walking Dead: Season One от Telltale Games.

Ли и Клементина / Фото Telltale Games

Решение становится еще сложнее, ведь убить персонажа предстоит 8-летней девочке Клементине, для которой Ли фактически стал отцом после всех пережитых приключений.

Из двух зол выбирай меньшее (Far Cry 4)

В Far Cry 4 игрок борется с Паган Мином – жестоким правителем, управляющим вымышленной страной Кират.

Противостоят тирану и повстанцы Золотого пути, желающие свергнуть режим. В конце истории именно геймеру придется выбрать, какого из двух лидеров повстанцев посадить на трон.

Амита и Сабал / Фото Ubisoft

Однако не все так просто. Если поддержать Сабала, то окажется, что он планирует превратить Кират в фундаменталистскую теократию и казнить всех сторонников своей соперницы Амиты за ересь против богов.

Если же выбрать девушку, то выяснится, что в ее мечтах Кират – тоталитарное наркогосударство. Правительница отдаст приказ принудительно призвать в армию детей для защиты полей, усаженных наркотическими растениями.

Хотя оба эти варианта выглядят так себе, сделать выбор все-таки придется.

Использовать ли белый фосфор (Spec Ops: The Line)

Если вы спросите, какой шутер отличается от других именно благодаря сюжету, то мы без колебаний ответим – Spec Ops: The Line.

Эта игра показывает жестокую войну без прикрас, а пусть и немногочисленные, но сложные решения, которые должен принять геймер, действительно остаются в памяти надолго.

Пожалуй, наиболее болезненной является ситуация, в которой ваша группа из трех солдат попадает на участок территории, что, по имеющимся данным, просто кишит врагами. Перед игроком встает выбор: использовать белый фосфор для уничтожения противника или попробовать гораздо более опасный вариант.

Многие геймеры, привыкшие к более прямолинейным разработкам такого жанра, решали не усложнять себе жизнь и сбрасывали бомбы на группы людей, видневшихся в тепловизоре. Правда, потом оказывается, что все это время целью были не враждебные солдаты, а ни в чем не повинные гражданские.

Самая тяжелая сцена в Spec Ops: The Line: смотреть видео

Сцена после миссии показывает, что главный герой убил десятки, а то и сотни людей. Затем по сюжету он вынужден пройти среди обгоревших тел, сосредотачивая взгляд на остатках матери с ребенком на руках.

После такой картины невозможно уйти от понимания того факта, что война – это ад даже в видеоигре.