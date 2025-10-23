Культовый экшен по фильму "Лицо со шрамом" неожиданно переиздали в Steam и EGS

Криминальный экшен Scarface: The World is Yours, вышедший в 2006 году, получил неожиданное переиздание для ПК. Игра сперва по ошибке появилась в Epic Games Store, а позже станет доступной и в Steam. Игрокам обещают бесплатное дополнение с улучшенной с помощью искусственного интеллекта графикой.

Гонконгский издатель Гонконгский издатель EC Digital Entertainment анонсировал перевыпуск криминального боевика Scarface: The World is Yours, разработанного студией Radical Entertainment. Из-за технической ошибки игра преждевременно вышла в магазине Epic Games Store по цене 30 долларов, сообщает 24 Канал.

На фоне этого разработчики пообещали ускорить ее релиз в Steam. На старте игра получит бесплатное дополнение, которое улучшает графику с помощью "методов ИИ". По желанию эти визуальные улучшения можно будет отключить.

Сюжет игры является альтернативной версией событий фильма "Лицо со шрамом". В ней Тони Монтана выживает после нападения наемников Алехандро Сасы на его виллу. Залечив раны, он начинает с нуля восстанавливать свою криминальную империю.

Трейлер Scarface: The World is Yours – смотрите видео:

Что известно об игре Scarface: The World is Yours?

Scarface: The World is Yours принадлежит к жанру приключенческих экшенов в открытом мире, и по концепции ее часто сравнивали с серией Grand Theft Auto. Однако игра имела ряд уникальных особенностей, которые выделяли ее на фоне конкурентов.

Основной целью игрока было восстановление криминальной империи Тони Монтаны в Майами, захват территорий у вражеских банд и отмывание денег через легальные бизнесы.

Кроме стрельбы и миссий, значительная часть игрового процесса была посвящена экономике: игрок вел переговоры о ценах на товар, покупал предприятия-прикрытия по всему городу и вкладывал деньги в предметы роскоши для повышения своей репутации.

хотя Аль Пачино не озвучил главного героя, он лично выбрал актера на замену – Андре Сольюццо, который мастерски сымитировал голос Тони.



также в игре можно услышать голоса других известных актеров, в частности Стивена Бауэра и Роберта Лоджи, которые снимались в оригинальном фильме, а также Джеймса Вудса и Ice-T.



игра запомнилась и своим масштабным лицензированным саундтреком, включавшим музыку 80-х и композиции Джорджо Мородера из киноленты.

Оригинальная Scarface: The World is Yours вышла в октябре 2006 года на ПК, PlayStation 2 и Xbox, а впоследствии досталась Nintendo Wii. Игра получила смешанные, но в целом положительные отзывы – 71–76% на Metacritic.

Игра разошлась тиражом в 2 миллиона копий за первые семь месяцев. Также планировался сиквел под названием Scarface: Empire, но его отменили после того, как в 2008 году права на франшизу перешли к Activision вместе с покупкой студии Radical Entertainment.