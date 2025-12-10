Шутер от создателя Doom вернулся после отмены Microsoft и изменился до неузнаваемости

Сооснователь Romero Games Джон Ромеро, известный как один из создателей Doom, рассказал о судьбе безымянного шутера студии. Игра, которую Microsoft отказалась финансировать, не исчезла окончательно – команда почти полностью переделала проект.

Ромеро сравнил игровой опыт в новой версии с первым прохождением Elden Ring и отметил, что подобных игр до сих пор не существовало. Об этом он рассказал во время выступления на Salón del Videojuego de Madrid, рассказывает 24 Канал.

Как изменился шутер после отмены Microsoft?

Весной 2024 года на волне массовых увольнений в Xbox издатель прекратил финансирование нового шутера Romero Games. Проект оказался под угрозой полного закрытия, но студия решила продолжить разработку. В течение следующих четырех месяцев команда искала варианты спасения игры.

На выставке Salón del Videojuego de Madrid в Мадриде Джон Ромеро сообщил, что проект выжил после отмены. Впрочем, игра претерпела кардинальные изменения и теперь не имеет ничего общего с предыдущей версией.

Ромеро отметил, что команде не пришлось начинать разработку с нуля – многие элементы предыдущего проекта стали основой для новой игры.

Выступление Джона Ромеро на Salón del Videojuego de Madrid – смотрите видео:

По словам разработчика, обновленная версия шутера значительно меньше по размеру по сравнению с предыдущей. В то же время работа над игрой стала интереснее для команды, поскольку сотрудники получили возможность непосредственно участвовать в создании проекта без лишних бюрократических процессов.

Ромеро до сих пор не может раскрыть детали будущего шутера, но поделился впечатлениями от геймплея. Он отметил, что никогда ранее не играл во что-то подобное, и сравнил опыт с первым прохождением Elden Ring. По его словам, игра создает ощущение исследования безумного мира, где постоянно возникают вопросы о природе окружения.

Работа над проектом продолжается

О разработке шутера на движке Unreal Engine 5 под эгидой крупного издателя Ромеро объявил летом 2022 года. К моменту отмены проекта Microsoft игра была готова примерно наполовину. Сейчас Romero Games продолжает работать над переработанной версией, но информация о новом издателе пока что не разглашается.