Психологический хоррор Silent Hill f, вышедший на прошлой неделе, демонстрирует отличные стартовые продажи. По данным издательства Konami, игра разошлась тиражом более миллиона копий всего за сутки, опередив по скорости прошлогодний ремейк Silent Hill 2.

Чем новая игра серии так успешна?

Японское издательство Konami сообщило, что суммарные продажи Silent Hill f в розничных магазинах и сервисах цифровой дистрибуции превысили миллион копий, информирует 24 Канал.

Смотрите также Готовится амбициозный боевик по "Властелину колец", который должен утереть нос Hogwarts Legacy

Этого показателя игра, разработанная тайваньской студией NeoBards Entertainment, достигла 26 сентября, то есть уже на следующий день после официального релиза.

Стоит отметить, что полноценному выходу предшествовал 48-часовой ранний доступ для владельцев Deluxe-издания.

Для сравнения, ремейк Silent Hill 2 от студии Bloober Team, вышедший в прошлом году, достиг отметки в миллион проданных копий за три дня после премьеры (или пять дней, учитывая ранний доступ). Таким образом, Silent Hill f на старте продается значительно быстрее своего предшественника.

О чем новая Silent Hill f?

События новой части разворачиваются не в культовом городке Сайлент Хилл, а в вымышленном японском городе Эбисугаока 1960-х годов. Главная героиня – школьница Хинако Симидзу, для которой это место превращается в настоящий кошмар.

За сценарий отвечал автор цикла новелл "Когда плачут", известный под псевдонимом Ryukishi07. Именно сюжет и атмосфера игры получили самые высокие похвалы от журналистов и игроков, тогда как боевую систему больше всего критиковали.

Silent Hill f вышла на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра получила высокие оценки от профильной прессы (82–86% на Metacritic) и "преимущественно положительные" отзывы пользователей в Steam (рейтинг 79%).

О чем франшиза Silent Hill?

Silent Hill – это культовая серия видеоигр в жанре психологического хоррора, созданная японской компанией Konami.

Первая игра вышла в 1999 году и определила основные черты франшизы, которые отличали ее от других представителей жанра. В отличие от многих хорроров, полагающихся на внезапные пугающие моменты, Silent Hill делает акцент на гнетущей атмосфере, символизме и глубоком психологизме.

События большинства игр происходят в одноименном вымышленном американском городке. Сайлент Хилл – это не просто место действия, а живая сущность, которая реагирует на внутреннее состояние протагонистов. Город способен затягивать людей, отягощенных чувством вины, грехами или психологическими травмами, и материализовать их страхи и переживания в виде гротескных монстров и искаженной реальности, известной как "Другой мир".

Ключевыми играми серии считаются первые четыре части, разработанные внутренней студией Konami под названием Team Silent. Особенно выделяется Silent Hill 2 (2001), которую многие критики и игроки называют одной из лучших игр всех времен благодаря ее глубокому сюжету о потере, вины и искуплении.

После расформирования Team Silent разработкой франшизы занимались западные студии, что привело к появлению неоднозначных проектов. В 2022 году Konami анонсировала масштабное возрождение серии, частью которого и стали ремейк Silent Hill 2 и новая игра Silent Hill f.