Riot Games меняет правила выбора команд перед матчами в League of Legends

Riot Games объявила о внедрении обновленной системы First Selection в киберспортивном League of Legends перед стартом сезона 2026 года. Нововведение позволит командам выбирать не только сторону игры, но и очередность подбора чемпионов во время драфта, что должно уравновесить шансы на победу.

Какие изменения принесет система First Selection?

Ранее команды могли выбирать только сторону карты – синюю или красную. Синяя сторона автоматически получала право первого выбора чемпиона во время драфта, что делало ее более привлекательной для большинства команд. В матчах формата best-of-one или в начале серий право выбора обычно предоставлялось команде с более высоким рейтингом, а после первой игры побежденная сторона могла выбирать позицию для следующего раунда, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Новая система First Selection позволяет команде, которая заработала право выбора, определить один из двух параметров: или сторону на карте (синюю или красную), или очередность подбора персонажей в драфте. После этого соперник получает возможность выбрать то, что осталось. Например, если одна команда выбирает синюю сторону, вторая решает, будет ли она подбирать чемпионов первой или второй.

Разработчики из Riot Games объяснили, что решение о внедрении First Selection базируется на анализе статистики матчей и обратной связи от профессиональных команд со всего мира. Компания обнаружила значительную разницу в проценте побед в зависимости от выбранной стороны и стремится устранить этот дисбаланс.

Новая система заработает во всех регионах и на трех главных международных турнирах 2026 года: First Stand в Сан-Паулу с 16 по 22 марта, Mid-Season Invitational в корейском Тэджоне и чемпионате мира в Северной Америке, финал которого состоится в Нью-Йорке.

