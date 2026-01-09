Riot Games меняет правила выбора команд перед матчами в League of Legends
- Riot Games внедряет новую систему First Selection для League of Legends, позволяющую командам выбирать сторону на карте или очередность подбора чемпионов во время драфта.
- Новая система будет применяться на международных турнирах в 2026 году.
Riot Games объявила о внедрении обновленной системы First Selection в киберспортивном League of Legends перед стартом сезона 2026 года. Нововведение позволит командам выбирать не только сторону игры, но и очередность подбора чемпионов во время драфта, что должно уравновесить шансы на победу.
Какие изменения принесет система First Selection?
Ранее команды могли выбирать только сторону карты – синюю или красную. Синяя сторона автоматически получала право первого выбора чемпиона во время драфта, что делало ее более привлекательной для большинства команд. В матчах формата best-of-one или в начале серий право выбора обычно предоставлялось команде с более высоким рейтингом, а после первой игры побежденная сторона могла выбирать позицию для следующего раунда, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.
Новая система First Selection позволяет команде, которая заработала право выбора, определить один из двух параметров: или сторону на карте (синюю или красную), или очередность подбора персонажей в драфте. После этого соперник получает возможность выбрать то, что осталось. Например, если одна команда выбирает синюю сторону, вторая решает, будет ли она подбирать чемпионов первой или второй.
Разработчики из Riot Games объяснили, что решение о внедрении First Selection базируется на анализе статистики матчей и обратной связи от профессиональных команд со всего мира. Компания обнаружила значительную разницу в проценте побед в зависимости от выбранной стороны и стремится устранить этот дисбаланс.
Новая система заработает во всех регионах и на трех главных международных турнирах 2026 года: First Stand в Сан-Паулу с 16 по 22 марта, Mid-Season Invitational в корейском Тэджоне и чемпионате мира в Северной Америке, финал которого состоится в Нью-Йорке.
Еще больше изменений в LoL
- Riot Games также объявила на своем сайте возвращение независимых лиг LCS и CBLOL после совместного сезона 2025 года.
- Кроме того, восстанавливается награда Hall of Legends – самая престижная награда для игроков. Ее получили Ли "Faker" Сан Хёк в 2024-м и Цзянь "Uzi" Цзихао в прошлом году. Церемония в этом году пройдет позже обычного, но до начала мирового чемпионата.
- Разработчики также объявили о модернизации финансовой структуры киберспортивной стороны League of Legends. Призовые фонды региональных турниров в регионах Global Revenue Pool будут отменены, чтобы перенаправить средства на более значимые направления развития экосистемы. По словам компании, выплаты отдельным игрокам из региональных призовых были относительно небольшими, поэтому общие инвестиции будут использоваться более стратегически для долгосрочного развития. В то же время призовые фонды глобальных турниров продолжат финансироваться через Global Revenue Pool.