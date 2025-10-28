Microsoft готовит революцию: следующая Xbox не будет консолью в классическом понимании

Согласно новым данным, Microsoft планирует превратить следующее поколение Xbox в полноценный игровой ПК под управлением Windows. Консоль будет иметь специальный интерфейс для телевизоров, но позволит игрокам запускать игры из Steam, Epic Games и других платформ, стирая границы между консольным и ПК-геймингом.

Будущее стационарных консолей Xbox приобретает четкие черты. По данным WindowsCentral, Microsoft намерена превратить устройство нового поколения в игровой компьютер, который будет работать на полноценной версии Windows, но с сохранением оптимизированного консольного интерфейса, рассказывает 24 Канал.

Как Microsoft планирует изменить рынок консолей?

Глава игрового подразделения компании Фил Спенсер подтвердил это направление, назвав портативную консоль Asus ROG Ally примером будущего Xbox.

Пользователи смогут оставаться в привычной экосистеме Xbox или переходить в режим Windows для доступа к играм, которые ранее были недоступны на консоли. Это касается проектов из Steam, GOG, Epic Games Store, в частности игр PlayStation, портированных на ПК, таких как God of War или Ghost of Tsushima.

Кроме того, на консоли можно будет запускать программы вроде Microsoft Office или Adobe Creative Cloud. Идеологически это будет напоминать режим Big Picture в SteamOS.

Аппаратной основой станет новый процессор от AMD, который уже одобрило руководство Microsoft. Он обеспечит полную обратную совместимость с играми для всех предыдущих поколений Xbox. Игры для актуальных приставок Xbox Series X|S получат улучшения с помощью технологий искусственного интеллекта для повышения разрешения и генерации кадров.

Как насчет "болячек" ПК-гейминга?

Сообщается, что стандартизированное "железо" поможет избежать проблем, присущих ПК, например, с компиляцией шейдеров.

Компания также пересмотрит модель подписок. Поскольку на ПК нет платного доступа к мультиплееру, Microsoft, вероятно, отменит это требование и для консолей, чтобы унифицировать опыт на всех платформах.

В то же время ранее президент Xbox Сара Бонд предупредила, что новая консоль будет "премиальным продуктом", то есть дороже актуальных моделей, о чем писало издание Bloomberg.

Однако цена устройства должна остаться ниже, чем у аналогичного по мощности ПК, благодаря оптовым закупкам компонентов и отсутствию платы за лицензию Windows.

Экосистемным преимуществом Microsoft остаются популярные игры, такие как Fortnite, Roblox и Minecraft, которые отсутствуют в Steam. Также на Xbox могут появиться проекты с Battle.net, например World of Warcraft.

Почему новый Xbox будет дороже чем PlayStation 6?

Microsoft планирует сохранить низкую комиссию в 12% для разработчиков в своем магазине, что может сделать новую Xbox дороже PlayStation 6, ведь компания будет иметь меньше возможностей субсидировать стоимость оборудования.

Когда ждать новое поколение консолей?

Выход нового поколения Xbox ожидается в 2027 году. К тому времени Microsoft будет использовать партнерские устройства, например Asus ROG Ally, для публичного бета-тестирования новой платформы и сбора отзывов для совершенствования программного обеспечения.