PlayStation показала Bloodborn в видео к 30-летию компании и фанаты снова заговорили о ремейке

Sony Interactive Entertainment презентовала видео в честь празднования 30-летия PlayStation. В ностальгическом ролике компани отметила культовые игры, которые являются важной частью истории консоли с предыдущих поколений и до сегодняшнего дня.

Накануне 30-й годовщины дебюта оригинальной PlayStation в Японии компания Sony выпустила двухминутное видео под названием Thank You, сообщает 24 Канал.

А тем временем Ключевая фигура PlayStation покидает Sony после 31 года работы

Видео демонстрирует памятные темы из некоторых самых знаковых игр PlayStation. Это любовь в The Last of Us, семья в God of War, дружба и приключения в Uncharted, честь в Metal Gear Solid, душа в Demon's Souls и мужество в Ghost of Tsushima.

Ролик завершается кивком настойчивости, представленным сценой из предрелизного трейлера готического экшена Bloodborne от FromSoftware.

Праздничное видео PlayStation

Свежие спекуляции вокруг Bloodborn

Поклонники этой сложной игры были особенно тронуты добавлением игры, поскольку настойчивость является отличительной чертой сообщества Bloodborne. Sony сопроводила видео сообщением:

"За последние три десятилетия мы разделили с вами невероятное путешествие... Спасибо вам за то, что вы были его частью – без вас мы бы не смогли этого сделать".

Вместе с тем фанаты Bloodborn подняли новую волну спекуляций о подготовке обновленной версии игры из-за того, что в видео, вроде бы, использованы кадры из ремастера. Стоит заметить, что пока ничто не указывает на то, что Sony может готовить римейк или ремастер игры, однако фанаты не возлагают надежд.



Момент, который вселил в фанатов игры надежду на ремастер / Фото Sony

Обновление PS 5

Кроме видео, Sony внесла ностальгические нотки в консоль PS5. Пользователи могут настроить систему так, чтобы стартовый экран отображал классическую заставку PS1, PS 2, PS 3, или PS 4. Всего в интерфейс консоли добавлено пять праздничных тем. Среди них стили, вдохновленные первыми четырьмя поколениями PlayStation, и одна специально для юбилея.

Смотрите также Sony заблокировали одного из самых преданных фанатов PlayStation – он владеет рекордом Гиннеса

Однако компания уточнила, что эти функции являются временными, и это решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны поклонников, некоторые из которых выразили недовольство по поводу ограниченной доступности.