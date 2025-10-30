N0tail не помог: одна из самых известных команд мира распустила свой состав по Dota 2

Знаменитая киберспортивная организация OG, которая дважды побеждала на чемпионате мира The International, ошеломила сообщество новостью о роспуске своего текущего состава по Dota 2. Это решение стало следствием длительного периода неудач и нестабильности, который не смогло исправить даже недавнее возвращение в игру легендарного соучредителя команды.

Почему даже возвращение N0tail не спасло команду?

Киберспортивная организация OG официально объявила, что прекращает сотрудничество с текущим составом по Dota 2. Это решение было принято менее чем через месяц после утверждения команды, что свидетельствует о глубоком кризисе внутри коллектива, пишет 24 Канал со ссылкой на GosuGamers.

Игроки Инджи "Shad" Люб из Нидерландов, Игорь "Stojkov" Стойков из Северной Македонии, Михаил "MikSa" Йованович из Сербии и Тамир "daze" Токпанов из Казахстана теперь стали свободными агентами и могут искать новые возможности для карьеры.

Причиной такого радикального шага стали крайне неудовлетворительные результаты на старте нового соревновательного сезона. Команда приняла участие в пяти отборочных турнирах, но не смогла пройти квалификацию ни на один из них. Последней каплей стало поражение от малоизвестных коллективов в рамках DreamLeague Division 2 Season 1, что стало самой низкой точкой в современной истории клуба.

После сложного начала сезона мы приняли трудное решение разорвать контракты с текущими игроками Dota 2. Хотим поблагодарить команду за упорный труд и энтузиазм во время сотрудничества с нами и искренне желаем им успехов в будущих проектах – мы будем болеть за вас, ребята,

– говорится в объявлении.

Ситуация выглядит еще более драматичной, если вспомнить, что незадолго до этого OG пережила очередную волну кадровых перестановок. Например, команда попрощалась с игроком Родриго "Lelis" Сантосом лишь спустя две недели после его прихода. Чтобы закрыть пробел в составе, в игру временно вернулся сооснователь и буквально легенда мира Dota 2, основатель OG, Йохан "N0tail" Сундштайн. Для одного из самых титулованных игроков в истории Dota 2, который дважды получал Aegis на The International, это было первое официальное участие в соревнованиях с 2023 года.

Возвращение N0tail, который ранее выполнял роль тренера, вселило в сердца фанатов надежду. Его колоссальный опыт и авторитет могли бы стабилизировать игру команды. Однако даже камбэк самого богатого киберспортсмена в истории, чьи призовые превышают 7 миллионов долларов, не смог сотворить чуда. Череда поражений продолжилась, что и привело к неизбежному расформированию состава.

В объявлении OG не сказано, останется ли Йохан "N0tail" Сундштейн главным тренером команды по Dota 2. Он также не комментировал этот вопрос в социальных сетях, пишет eScoreNews.

Бывший игрок команды, украинец "kidaro" прокомментировал новость

Бывший участник OG Иван "Kidaro" Бондарев на личной странице в соцсети X прокомментировал новость о роспуске команды.

Мы OG до самой смерти. Насколько знаю, я не вхожу в новые планы команды/организации на будущее, но все равно с радостью буду следить за развитием и ждать, что принесет будущее. Берегите себя, наслаждайтесь отдыхом, было очень приятно быть частью клуба, хоть и недолго, простите, что не смог привести его к величию,

– написал Бондарев.

Напомним, Kidaro был частью команды на пробной основе с 27 марта до 7 мая 2025 года, но по неизвестным причинам не задержался надолго.

Что дальше?

Руководство OG заверило, что это не конец пути организации на сцене Dota 2. Она остается преданной дисциплине и вскоре пообещала анонсировать новую команду, которая будет представлять ее на профессиональной сцене.

