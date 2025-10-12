Создатель одной из основных претенденток на звание GOTY 2025 – Clair Obscur Expedition 33, рассказал рассчитывают ли разработчики на победу и назвал собственную фаворитку, которой стала инди-новинка.

2025 год оказался чрезвычайно плодотворным на хорошие видеоигры, а конкуренция за звание GOTY будет ожесточенной как никогда. Впрочем, глава Sandfall Interactive Гийом Брош уверяет, что получение награды никогда не было целью для его команды, информирует 24 Канал со ссылкой на PCGN.

Интересно В Steam вышло демо новой королевской битвы, которая точно понравится копирайтерам

Создатель "экспедиции 33" не может оторваться от инди-рогалика?

Clair Obscur: Expedition 33, Split Fiction, Death Stranding 2, Silent Hill f, Ghost of Yotei, Hades 2 и многие другие проекты будут претендовать на получение престижной премии на нынешней церемонии The Game Awards.

Игровая индустрия давно не видела такой конкуренции, но глава студии Sandfall Interactive не волнуется о том сможет ли одно из главных открытий года получить награду, ведь она никогда не была целью команды создателей, сообщает gamesradar+.

В частности, Гийом Брош рассказал, что разработчики и так чувствуют, что достигли гораздо большего успеха, чем когда-либо надеялись. Прежде всего он проявляется во множестве теплых отзывов от геймеров со всего мира, которые писали, что игра изменила их жизнь или помогла пережить трудные времена.

Мы создаем игры, по крайней мере с моей точки зрения, для того, чтобы вызвать настоящий эмоциональный резонанс у людей. Expedition 33 уже является победой, потому что мы достигли этого, поэтому награда была бы приятным маленьким бонусом,

– говорит Брош.

В то же время собственный выбор Броша в категории GOTY 2025 может несколько удивить, ведь им оказалась недавняя хитовая новинка от соло-разработчика.

Относительно личной фаворитки, я не знаю, насколько это серьезно, но сейчас трачу слишком много времени в Megabonk. Это просто моя жизнь. Помогите мне!,

– шутливо заявил Гийом.

Что за Megabonk?

Megabonk – это 3-d "сурвайвал роуглайк", прежде всего вдохновленный хитовой Vampire Survivors, от которой в свое время фанател глава Xbox.

В ней игроку придется пробиваться сквозь орды врагов и боссов на случайно сгенерированных картах, попутно собирая лучшее снаряжение, прокачивая уровень и способности персонажа и формируя собственный победный "билд", говорится на странице игры в Steam.

Трейлер игры – смотрите видео

Проект стал настоящим успехом в Steam и разошелся тиражом в примерно 2 миллиона копий с пиковым онлайном на платформе в 117 336 пользователей, по данным SteamDB.

Декабрь этого года будет весьма жарким для фанатов индустрии, ведь борьба за награды будет действительно ожесточенной. И хотя Брош будто немного стесняется собственного успеха, именно игра его студии остается главным фаворитом на самую престижную награду TGA 2025.