Starfield не изменится: Тодд Говард развеял надежды на масштабное перевоплощение игры

Руководитель Bethesda Тодд Говард официально заявил, что разработчики не готовят радикального преобразования Starfield, подобного версии 2.0, как было с Cyberpunk 2077. Хотя команда вскоре расскажет о предстоящем контенте, обновление ориентировано на тех, кто уже любит эту игру.

Тем, кому проект не понравился на релизе, новые изменения вряд ли помогут изменить мнение об игровом процессе, пишет PCGamer.

Смотрите также Тодд Говард нарушил молчание относительно The Elder Scrolls 6: чего нам ждать от игры

Чего ожидать от будущего обновления космической ролевой игры?

Слухи о масштабном патче под условным названием "Starfield 2.0" активно распространялись среди игроков еще с середины 2025 года. Ожидания сообщества возросли после того, как стало известно о закрытых показах будущих новинок для авторов контента в конце прошлого года.

Многие поверили в перерождение игры именно в момент выхода Starfield на PlayStation 5. Однако в новом интервью для Kinda Funny Тодд Говард призвал умерить ожидания, подчеркнув, что следующий этап развития игры не является полной переработкой ее основ.

Он заметил, что последние месяцы основное внимание студии было сосредоточено на франшизе Fallout, но теперь Bethesda готова вернуться к разговору о Starfield.

Говард подчеркнул, что запланированные обновления принесут изменения на уровне "мета-игры", предлагая новые способы использования космического пространства, которые ранее не применялись. Разработчики довольны проделанной работой и планируют показать ее должным образом уже в ближайшее время.

В то же время руководитель студии был откровенен: если Starfield по каким-то причинам не заинтересовал игрока ранее или показался скучным, этот патч не изменит ситуацию фундаментально.



Не следует ждать перерождения Starfield, но кое-что интересное в игре таки появится / Фото Bethesda

Что намечается на Starfield?

Можно предположить, что в Starfield наконец появится такой долгожданный режим свободного космического полета, на который игроки давно ждали. Слухи о его появлении распространяются еще с осени прошлого года.

Кроме того, студия планирует поддерживать проект еще длительное время и уже имеет планы относительно будущего контента, который будет выходить после ближайшего обновления. Однако ситуация с этой игрой отличается от опыта Cyberpunk 2077, где обновление 2.0 помогло исправить технически несовершенный, но высоко оцененный по содержанию продукт.

Сейчас Starfield имеет репутацию "средней" игры, а данные SteamDB свидетельствуют, что даже в 16-летнюю Fallout: New Vegas сейчас играет вчетверо больше людей, чем в космическую эпопею от Bethesda.