Одного из самых жестоких боссов Elden Ring победили с помощью саксофона

Стример с никнеймом DrDeComposing на Twitch победил одного из самых сложных боссов DLC Elden Ring с помощью электрического саксофона. Он запрограммировал инструмент отдавать команды через звук, и таким образом сошелся в поединке с Мессмером.

Как это было

Обитатель Теневого замка, Messmer the Impaler, был одним из самых больших препятствий, которое нужно было пройти, чтобы достичь финального босса Shadow of the Erdtree. Но многим игрокам, как видим, недостаточно огромной сложности, которую предложило дополнение, поэтому они проходят игру на различных особых контроллерах.

Смотрите также Стримерша победила первого босса из Elden Ring: Shadow of the Erdtree буквально силой мысли

DrDeComposing смог победить Мессмера с помощью саксофона менее чем за 10 попыток. Он использовал для каждого движения и команды собственный звук – для уклонения, удара, передвижения и прочего.

Как проиграл Мессмер: видео

Сейчас DrDeComposing пытается победить финального босса Shadow of the Erdtree тем же способом. Он говорит, что когда сделает это, опубликует новое видео.

Интересно, что игроки назвали Радана, последнего врага в дополнении, неинтересным. Они жалуются на вторую фазу схватки, поскольку в ней трудно разобрать хоть что-то из-за визуальной суматохи.