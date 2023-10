В студии CDPR рассказали, чем разработка The Witcher 4 будет отличаться от Cyberpunk 2077

Похоже, польская студия CD Project Red во время разработки игры The Witcher 4 планирует заранее учесть ошибки, которые допустила во время работы над Cyberpunk 2077. Хотя о продолжении "Ведьмака" известно достаточно мало, некоторые детали удалось узнать.

Прежде всего, при разработке The Witcher 4 студия планирует значительно больше акцентировать внимание на консолях. Именно нехватка такого внимания стала причиной проблемного запуска Cyberpunk 2077.

Особенности разработки The Witcher 4

Когда в 2022 году CDPR подтвердила работу над игрой, о четвертой основной части серии The Witcher было известно немного. Судя по нескольким деталям, которыми студия поделилась в течение следующего года, The Witcher 4 имеет кодовое название Polaris и действительно не будет иметь номера в названии. Единственное, что его планируют выпустить в будущий ремейк оригинального The Witcher 2007 года.

И хотя разработка "Ведьмака 4" остается окутанной тайнами, директор по управлению и аудиотехнике CDPR Колин Уолдер раскрыл некоторые подробности будущего проекта. В частности, он заверил, что CDPR заняла более широкий платформенный подход к разработке проекта Polaris.

Студия запускает демонстрации и внутренние проверки производительности на консолях. Уолдер признал, что тестирование консолей – это то, что CDPR начала делать только на поздних стадиях разработки Cyberpunk 2077 с, мягко говоря, не идеальными результатами.

The Witcher 4 должен выполнять гораздо лучшую работу, предлагая приемлемую производительность консоли на момент запуска, если сравнивать с Cyberpunk 2077.