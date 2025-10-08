В среду, 8 октября, в Steam стартовало публичное тестирование ролевого экшена от первого лица Valor Mortis. Проект разрабатывает польская студия One More Level, известная по дилогии Ghostrunner. Присоединиться к испытаниям можно до 13 октября.

Разработчики предупредили на странице игры в Steam, что это ранняя преальфа-версия, поэтому оптимизация еще не завершена, информирует 24 Канал.

Что известно об игре и ее тестировании?

Присоединиться к тестированию Valor Mortis, которое разработчики объявили в конце сентября, может каждый желающий, для этого нужно зайти на страницу игры в Steam и нажать соответствующую кнопку. Доступ будет открытым до 18:00 13 октября по киевскому времени.

Разработчики из One More Level отмечают, что сознательно выпустили игру на этапе "преальфы", чтобы как можно быстрее собрать отзывы от игроков.

Эта версия уже содержит ряд улучшений по сравнению с предыдущими сборками: реализована поддержка 15 языков, в частности русского, исправлены баги и повышена стабильность игры. Также разработчики поработали над разнообразием атак врагов и системой фиксации столкновений.

Трейлер Valor Mortis – смотрите видео:

Сюжет Valor Mortis рассказывает о восставшем из мертвых солдате армии Наполеона, как отмечается на сайте игры. Игровой процесс является гибридом BioShock, откуда заимствован вид от первого лица и магию в левой руке, и Dark Souls, что вдохновил боевую систему, прокачки и исследования мира. История будет сочетать реальные исторические факты с элементами хоррора и сверхъестественного.

Полноценный релиз Valor Mortis запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.