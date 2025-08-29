Студия Channel 37 показала новый трейлер игры The Last Caretaker. Это приключенческий симулятор выживания, в котором игроки в роли пробужденной машины должны спасти человечество. Нужно будет исследовать океанический мир, собирать ресурсы и доставлять семена людей в космические поселения. Игра выйдет в 2025 году.

The Last Caretaker предлагает глубокий сюжет в мире, который сформировался под влиянием решений и последствий действий человечества. Игрок выступает в роли "последнего смотрителя" – машины, которую пробудили для выполнения важной миссии. Разработчики из Channel 37 поделились с 24 Каналом деталями о новой игре.

Что ждет игроков в мире The Last Caretaker?

Главная задача – доставить человеческие семена с опустошенной Земли к космическим поселениям, оставшихся. Во время прохождения игрок шаг за шагом будет раскрывать историю своего пробуждения, узнавать о тех, кто был до него, и искать ответ на вопрос, что на самом деле значит быть человеком.

Трейлер The Last Caretaker: смотрите видео

Геймплей сочетает выживание и крафтинг. Основой является модульная система создания предметов и боевая система, зависящая от ресурсов. Игрокам придется тщательно управлять запасами, ведь они являются средством для выживания. Ресурсы можно использовать для создания оружия или сохранить для быстрого отступления.

Исследовать придется огромный океанический мир, наполненный заброшенными сооружениями, таинственными лабораториями и последними гаванями человечества. Практически все вокруг является источником материалов: можно разбирать заброшенные здания и технику, чтобы получить сырье для создания оружия, электросетей и инструментов.

Когда выйдет The Last Caretaker?

Игра выйдет в досрочном доступе для ПК в Steam и Epic Games Store в 2025 году, а затем состоится релиз на консолях. За разработку отвечает студия Channel 37 из Хельсинки, основанная в 2021 году ветеранами индустрии.

Команда еженедельно проводит стримы на YouTube и Twitch, где показывает игровой процесс и мир The Last Caretaker.