Ubisoft представила шутер Teammates где ИИ-напарники будут слышать и понимать команды игрока

Компания Ubisoft продолжает исследовать возможности генеративного искусственного интеллекта в видеоиграх. После презентации Neo NPC французский издатель анонсировал новый экспериментальный проект под названием Teammates.

Этим проектом компания стремится проверить, как новейшие технологии могут углубить игровой опыт и сделать взаимодействие с виртуальным миром более естественным и персонализированным, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Ubisoft.

Что это вообще за проект?

Проект Teammates разработан как интерактивная среда на базе механик классического шутера от первого лица. То есть перед нами, по сути, видеоигра в жанре шутер.

Сюжетная завязка помещает игрока в роль бойца сопротивления в мрачном антиутопическом мире. Главная миссия заключается в проникновении на вражескую базу для спасения пропавших членов команды. Однако ключевая особенность игры – это не сценарий, а способ взаимодействия с окружением и союзниками.

Что умеют ИИ-союзники в новом прототипе?

Геймеру помогает специальный голосовой ассистент по имени Jaspar, управляемый искусственным интеллектом. Он выполняет тактические функции: подсвечивает противников, реагирует на конкретные действия пользователя и даже может приостановить игровой процесс при необходимости, сообщает Videocardz. Кроме ассистента, в отряде есть два полноценных напарника – Pablo и Sofia.



Pablo и Sofia – напарники в Teammates / Фото Ubisoft

Эти персонажи не просто следуют скриптам. Они сопровождают игрока на уровне и оказывают динамическую поддержку, генерируя ответы и действия в реальном времени. Главная "фишка" заключается в том, что Pablo и Sofia понимают голосовые команды, которые игрок отдает через микрофон, и адекватно на них реагируют, адаптируясь к ситуации.

Pablo и Sofia будут слышать и понимать команды игрока / Фото Ubisoft

Важно! Идея в том, что они не просто реагируют на определенные голосовые команды, а выполняют то, что сказал игрок, понимая контекст сказанного благодаря искусственному интеллекту.

Но как быть с неприятием ИИ в играх?

Разработчики Teammates отмечают, что знают о скептическом отношении сообщества к внедрению ИИ в игры. Поэтому их цель – не заменить творческую работу сценаристов или дизайнеров, а найти пути для совершенствования игрового процесса.

Они стремятся совместить человеческую креативность с технологическими преимуществами. В Ubisoft убеждены, что голосовые команды открывают путь к уникальному опыту, ведь реакции персонажей формируются мгновенно под влиянием слов игрока, чего невозможно достичь традиционными методами разработки.

Сейчас прототип уже испытали сотни участников закрытых тестирований, и компания планирует продолжать развивать технологию, опираясь на отзывы реальных людей.