Геймер показал невероятную редкую версию консоли PlayStation 2 в форме автомобиля

Геймер удивил коллекционеров ретро-консолей, продемонстрировав удивительно редкостную версию PlayStation 2, выпущенную в форме известного автомобиля специально для одной из лучших частей Need for Speed.

PlayStation 2 это любимая фанатами консоль с огромной библиотекой видеоигр, которая и по сей день продолжает привлекать коллекционеров и поклонников той, если позволите, начальной эпохи игровой индустрии.

Интересно Сколько можно заработать благодаря видеоиграм: пять самых богатых киберспортсменов мира

Однако экземпляр, фотографиями которого поделился пользователь Reddit под ником LTRace, привлечет и рядовых геймеров.

На серии фотографий можно увидеть единственную в своем роде PlayStation 2 в форме автомобиля, которая в свое время была создана для рекламы Need for Speed: Most Wanted (2005 года выпуска).

Уникальная консоль / Фото с Reddit

Эта раритетная PS2 в форме BMW, была изготовлена компанией Spiritplayers и использовалась как часть демонстрации игры на Leipzig Games Convention в Германии.

Одной из самых крутых ее деталей является специальный небольшой автомобильный ключ, который используется для включения консоли.

Кроме того, дисковод расположен под капотом "машины".

Скрытый дисковод / Фото с Reddit

Консоль, как уже отмечалось, существует только в одном экземпляре, что делает ее невероятно желанным предметом для всех коллекционеров.

PlayStation 2 Most Wanted / Фото с Reddit

Несмотря на огромный ажиотаж, текущий статус и местонахождение этой PS2 остаются загадкой, ведь LTRace не владеет ею, а лишь нашел эти фото на одном из сайтов и улучшил качество чтобы поделиться с сообществом.