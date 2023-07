В World of Warcraft стартовала официальная акция сбора донатов для поддержки Украины

Совместно с актрисой Милой Кунис Blizzard объявили о появлении набора домашних животных для World of Warcraft, заработанные средства будут направлены на помощь Украине. Детальнее – в материале.

С целью помощи Украине, разработчики World of Warcraft объявили о совместной работе с актрисой украинского происхождения и ярой геймеркой Милой Кунис и благотворительной организацией BlueCheck Ukraine.

В рамках этого сотрудничества в игре появится набор, который предложит игрокам WoW приобрести двух виртуальных животных-компаньонов.

Санни и Фларки / Фото Blizzard

Ими станут золотистый ретривер Санни и мурлок Фларки, которые будут доступны в World of Warcraft: Dragonflight и Wrath of the Lich King Classic, а 100% денег от всех приобретенных наборов в течение ограниченного времени будут поступать непосредственно на счета благотворительной организации BlueCheck Ukraine.

– объединение благотворительных организаций, таких как Project Victory и Liki24, занимающихся разными формами гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны. Его соучредителем является известный актер и активист с украинскими корнями Лиев Шрайбер.

Отныне и до 29 августа игроки World of Warcraft, которые приобретут набор под названием "Pet Pack for Ukraine", стоимостью в 20 долларов (496 гривен), фактически донатят эти средства непосредственно BlueCheck Ukraine.

Анонс от Милы Кунис: смотреть видео

Как можно догадаться, Санни и Фларки были избраны для этой благотворительной акции, потому что их окрас соответствует цветам государственного флага Украины.

Кроме того, во время спавна мурлок держит в руках подсолнух, который является национальным цветком и одним из символов нашего государства.