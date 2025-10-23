Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 не оправдала ожиданий игроков

Долгожданная ролевая игра Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, которая вышла после длительной и проблемной разработки, не оправдала надежд геймеров. В Steam проект получил "смешанные" отзывы.

Игроки жалуются на технические проблемы, слабую ролевую систему и линейность, хотя и отмечают интересный сюжет и атмосферу, рассказывает 24 Канал со ссылкой на отзывы в цифровом магазине Steam.

Почему игроки раскритиковали продолжение культовой RPG?

После релиза Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 от The Chinese Room и Paradox Interactive собрала более 2 тысяч отзывов в Steam, а ее рейтинг пока составляет лишь 56%. Это значительно ниже показателя оригинальной игры 2004 года, которая имеет 94% положительных рецензий.

Игроки отмечают, что у игры качественная графика, густая вампирская атмосфера и увлекательный сюжет. Однако список недостатков оказался значительно длиннее. Пользователи жалуются на поверхностную ролевую составляющую, линейность истории, вылеты, плохую оптимизацию и необходимость использовать лаунчер от Paradox.

Многие фанаты сходятся во мнении, что Bloodlines 2 нельзя считать достойным продолжением культовой первой части.

Несмотря на критику, пиковый онлайн игры в Steam достиг пиковый онлайн игры в Steam 27 тысяч пользователей. Это значительно больше, чем у первой Bloodlines (3,2 тысячи), но немного меньше, чем у бесплатной королевской битвы Vampire: The Masquerade – Bloodhunt (29,4 тысячи).

Игра доступна на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X и S. Разработчики планируют выпустить два сюжетных дополнения в 2026 году: Loose Cannon и The Flower & the Flame.

Почему разработка игры была настолько сложной?

Путь Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 к релизу был одним из самых сложных в игровой индустрии за последние годы. Игру впервые анонсировали еще в 2019 году, и за нее отвечала студия Hardsuit Labs, как сообщала IGN. Проект привлек внимание фанатов, поскольку к команде присоединился Брайан Мицода, один из главных сценаристов оригинальной Bloodlines.

Однако вскоре начались трудности. Релиз, изначально запланированный на 2020 год, неоднократно переносили. В августе 2020 года издатель Paradox Interactive уволил Мицоду и креативного директора Ка'ая Клуни, что вызвало волну возмущения в сообществе, ведь именно Мицода считался гарантом сохранения духа оригинала.

В начале 2021 года Paradox приняла радикальное решение: полностью отстранить Hardsuit Labs от разработки и заморозить проект. В течение двух лет о судьбе игры почти ничего не было известно, и многие предполагали, что ее отменили.

Только в сентябре 2023 года стало известно, что разработку передали британской студии The Chinese Room, известной по играм Dear Esther и Amnesia: A Machine for Pigs. Новая команда существенно изменила первоначальную концепцию. Если раньше игрок должен был создать собственного вампира, то в финальной версии протагонистом стал Файр – древний вампир с заранее прописанной историей.

Эта длительная и хаотичная разработка со сменой команды и видения проекта в значительной степени повлияла на финальный продукт и ожидания игроков.