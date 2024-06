Sony объявила список игр для подписчиков PlayStation Plus во второй половине июня

В конце мая Sony раскрыла список игр, которые добавит для скачивания в рамках своих разнообразных платных подписок, но он касался лишь первой половины июня. Теперь же компания обнародовала перечень наименований для второй половины месяца.

Во что мы будем играть в июне

Если вы являетесь подписчиком одного из уровней PlayStation Plus от Sony, на вашей консоли PlayStation появится целый ряд новых игр. В июньское обновление вошли 14 новых наименований, среди которых средневековая ролевая игра Crusader Kings III, сюрреалистический приключенческий экшен After Us, стратегия индустриальной эпохи Anna 1800 и Football Manager 2024, а также игры, выходящие только для PS5.

Коллекция также включает несколько кроссоверов для PS4/PS5, начиная с признанной критиками и любимой фанатами игры Monster Hunter Rise от Capcom.

Среди прочих:

Гоночная игра по мотокроссу Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6.

Процессуальный полицейский симулятор Police Simulator: Patrol Officers.

Также добавляются несколько игр, которые изначально вышли на PS4, в частности шутер от первого лица Far Cry 4 .

. Две игры Lego, включая The Hobbit и Disney-Pixar's The Incredibles.

В каталог "Классика" для подписчиков Premium также добавляется несколько старых игр: шутер от третьего лица Ghosthunter, Lego Star Wars II: The Original Trilogy и остроумный платформер Daxter.

В июньской коллекции игр PlayStation Plus впервые появилась игра для PlayStation VR 2 – бесплатный симулятор гребли на байдарках Kayak VR: Mirage. Sony начала предлагать игры для PS VR2 в PlayStation Plus в начале этого месяца в рамках Days of Play, что включало в себя большую коллекцию игр, среди которых и Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Before Your Eyes, Walkabout Mini Golf, Synth Riders и обе части The Walking Dead: Saints & Sinners. Однако, чтобы попробовать VR-игры, вам нужно быть подписчиком Premium.

Первая партия новых игр для PlayStation Plus на июнь, анонсирована в конце мая, включает SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever, Streets of Rage 4 и EA Sports FC 24. Эти игры доступны каждому, независимо от того, на какой уровень PlayStation Plus вы подписаны.

Обновление также предложило пакет классических игр для PS2 для тех, кто имеет премиум-подписку.

Среди них:

Tomb Raider Legend.

Star Wars: The Clone Wars .

. Sly Cooper and the Thievius Raccoonus.

Наконец, подписчики PS Plus Extra и Premium также получили доступ к: