Бывшие разработчики BioWare и Ubisoft представили первую игру в рамках новой студии: что это будет

Игровая студия Yellow Brick Games, которая впервые была запущена в 2020 году, наконец официально анонсировала свою первую игру. Это будет Eternal Strands – приключенческая игра с графикой на базе Unreal Engine 5, которая будет называться Eternal Strands.

Что известно о предстоящей игре

Вот как Yellow Brick Games описывают Eternal Strands: "В этой приключенческой игре от третьего лица вы играете за Бринн, молодую и бесстрашную ткачиху, которая стремится восстановить культурное наследие своего народа, раскрыв тайны некогда могущественной нации Enclave, которая сейчас пребывает в спячке. Сражайтесь с эпическими 25-метровыми созданиями Ковчегами, сочетая магические способности с арсеналом мощного оружия, чтобы не дать миру разрушиться. Используйте окружающую среду и экстремальные погодные условия в свою пользу в битвах с большим количеством фантастических существ".

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В пресс-релизе добавляется, что игроки смогут использовать сам игровой мир как оружие благодаря "физическим системам с захватывающим экшен-боем".

Также вышел новый тизер-трейлер игры, в котором, безусловно, можно проследить некоторые элементы Shadow of the Colossus.

Трейлер Eternal Strands: видео

Компания Yellow Brick Games базируется в Канаде, с офисами в Квебеке и Монреале. Ее основали несколько бывших членов команд BioWare и Ubisoft. Пожалуй, самым известным членом команды является Майк Лейдлоу, который ранее был креативным директором в BioWare над серией Dragon Age. Сейчас он работает главным креативным директором в Yellow Brick Games.

Eternal Strands выйдет в 2025 году для ПК через Steam, а также для консоли PlayStation 5 от Sony и консолей Xbox серий X и S от Microsoft. Хотя ранее Yellow Brick Games имела издательское соглашение с Take-Two Interactive, теперь разработчик решил издать свою первую игру самостоятельно.