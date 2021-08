XCOM во вселенной Marvel: 2K и Firaxis Games представили видеоигру Marvel's Midnight Suns

Компании 2K и Firaxis Games официально представили видеоигру Marvel's Midnight Suns. Геймерам показали атмосферный трейлер, а также рассказали немало интересного о новом проекте.

В сети уже неоднократно появлялись различные слухи о будущей игре Firaxis Games. Инсайдеры утверждали, что разработчики из этой компании работают над стратегией с супергероями Marvel, которая очень похожа на игры из серии XCOM.

Оказывается, они были правы, потому что Firaxis Games представила именно такую видеоигру во время церемонии открытия gamescom 2021. Итак, Marvel's Midnight Suns – это тактическая ролевая игра, в которой геймерам нужно будет защищать Землю от нашествия нечисти. Известно, что последними руководит Лилит – "Мать Демонов", которая стремится вернуть в этот мир своего хозяина Хтона.

Остановить ее попытается команда из известных супергероев и злодеев, которые объединились ради такой цели. А возглавит этот отряд новый персонаж, который был создан совместно с Marvel. Речь идет об Охотнике, которого можно будет отдельно настраивать (внешность и способности). Известно, что представители этой команды вернули его к жизни, потому что это единственный герой, который побеждал Лилит. Один из разработчиков отметил, что игра создана по мотивам комикса с названием "The Rise of the Midnight Sons" (1992 год).

Будут в игре и очень известные герои, например, в дебютном трейлере можно увидеть Железного человека, Доктора Стрэнджа, Росомаху, Блэйда и многих других. Всех этих персонажей можно будет прокачивать и адаптировать под свой стиль игры. Также разработчики рассказали, что у каждого героя будут свои уникальные костюмы. Из интересного еще стоит отметить, что в видеоигре появится новая боевая система (не похожая на XCOM). В целом информации еще очень мало, хотя уже и известно, что первый геймплей покажут 1 сентября.

Релиз видеоигры Marvel's Midnight Suns запланирован на март 2022 года. А выйдет она на все основные платформы: PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Напоследок стоит добавить, что цену разработчики пока не называли.

Дебютный трейлер видеоигры Marvel's Midnight Suns: видео