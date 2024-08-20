Найвідоміший український гравець у CS2 нарешті розповів, чи повернеться він у кіберспорт

Легенда кіберспорту Олександр Костилєв, відомий як s1mple, уже кілька місяців тримає у невідомості фанатів CS2, вирішуючи, чи повернеться він на змагальну сцену, чи ні. Колишній гравець NAVI поставив кар'єру на паузу 26 жовтня 2023 року й відтоді провів лише один офіційний матч.

Повернеться чи ні

Після успішного виступу NAVI на чемпіонаті світу з кіберспорту багато фанатів укотре почали ставити питання, чи повернеться Костилєв. Після успішного проведення великого LAN-івенту люди ще більше хочуть, щоб турнір повернув улюбленого професійного учасника. Тепер s1mple перервав мовчання й офіційно зробив заяву про те, чи планує він повертатися.

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Є речі, про які важко говорити, але мотивація ніколи не зникала. Я справді дуже задоволений тим, як хлопці грають, але іноді їм бракує професійного егоїзму, і це мене розчаровує,

– написав s1mple у своєму офіційному Telegram-акаунті після IEM Cologne.

26-річний професіонал Counter-Strike висловив своє бажання повернутися до гри: "Я сподіваюся колись повернутися, я втомився нічого не робити. І коли я повернуся, то точно буду сильнішим – це лише питання часу".

Однак з усім цим головні його слова дають нам зрозуміти, що швидкого повернення очікувати не слід: "NaVi не потрібен s1mple, Саші потрібні NaVi". Він додав, що наразі "знайшов стосунки" і "нарешті відчув себе щасливим", тож, судячи з усього, він поки що вирішив присвятити себе іншим справам.

Костилєв виступав за команду з 2016 року.

Він виграв різні титули в минулому, включаючи BLAST Premiere: World Final 2021 і PGL Major Stockholm 2021.

Його відсутність для фанатів Counter-Strike була дуже помітна на сцені, а це означає, що його повернення в гру буде задокументовано як історичний момент.

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