Українець s1mple розповів про улюблену гру, і це не CS2, в яку він зазвичай грає на pro-сцені

Український кіберспортсмен Олександр Костильєв, відомий шанувальникам Counter-Strike 2 як s1mple, зараз представляє команду Natus Vincere, до якої приєднався уже втретє. Однак виявляється, зовсім не CS2 є зараз його улюбленою грою. Оскільки він перебуває в інактиві, гравець каже, що проводить більше часу в іншому проєкті від Valve.

До побачення, Counter-Strike 2

Олександр Костильєв не брав участі в змаганнях з моменту його короткої роботи з Falcons наприкінці 2024 року. Тож вільного часу в нього, здається, тепер багато. За його словами, наразі він більше грає в Dota 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dust2.

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Я дивлюся Counter-Strike, люблю його і граю в нього, але зараз я більше граю в Dota 2, ніж в CS2,

– сказав s1mple під час розмови з Артуром Нерчуком, який у кіберспортивному світі відомий як ZLOY.

Нерчук – стример і блогер, чий контент присвячений ігровим стримам і влогам. В одному з останніх своїх відео він зустрівся з Костилєвим у Румунії.

У якийсь момент вони навіть пожартували, що s1mple може перейти в одну з команд Dota 2, щоб об'єднатися з такими відомими гравцями, як Богдан "Iceberg" Василенко та Мирослав "Mira" Колпаков, які також є українцями. Перший зараз не має команди, а другий грає за Aurora Gaming.

Оскільки s1mple не транслює свої ігри в Dota 2 на Twich, а його профіль у Steam є приватним, невідомо, скільки годин він провів у грі від Valve. Однак, за його словами, грає він щодня.

Наразі незрозуміло, що повернеться s1mple на професійну сцену Counter-Strike. У Natus Vincere він вигравав нагороду "Найкращий гравець року" за версією HLTV у 2018, 2021 та 2022 роках, тож є цінним членом команди.