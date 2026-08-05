Electronic Arts остаточно переходить у власність Саудівської Аравії та зятя Трампа

Ігрова індустрія пережила одну з наймасштабніших угод в історії. Видавець культових серій Battlefield та EA Sports FC офіційно став приватною компанією. Electronic Arts тепер належить консорціуму на чолі з державним фондом Саудівської Аравії, а сума угоди сягнула 55 мільярдів доларів.

Нові власники та мільярдні зобов'язання

Процес поглинання, який тривав майже рік, завершили 4 серпня 2026 року після схвалення регуляторами США та Європейського Союзу. До складу інвесторів, окрім суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF), увійшли американські компанії Silver Lake та Affinity Partners. Останню заснував Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Тепер Саудівська Аравія володіє мажоритарним пакетом акцій ігрового гіганта, пише Insider Gaming.

Цей момент віддає належне надзвичайним людям, чия творчість, амбіції та пристрасть зробили EA однією з провідних світових компаній у сфері інтерактивних розваг,

– прокоментував генеральний директор Electronic Arts Ендрю Вілсон.

Цікаво, що ця покупка стала найбільшим викупом борговими коштами в історії галузі. Зі спільної суми угоди 20 мільярдів доларів надав банк JPMorgan у вигляді кредиту. Цей величезний борг інвестори переклали безпосередньо на баланс Electronic Arts, пише TheGamer. Тепер компанія повинна самостійно виплачувати ці кошти, попри те, що її операційний прибуток за минулий рік склав лише близько 887 мільйонів фунтів стерлінгів.

Штучний інтелект як рятівне коло

Нові власники планують агресивно впроваджувати штучний інтелект, щоб оптимізувати витрати та швидше повернути борги. Інвестори сподіваються, що технології генеративного ШІ суттєво скоротять операційні витрати на розробку ігор.

Ми пишаємося тим, що приєдналися до PIF та Affinity Partners, щоб інвестувати значні кошти в зростання EA, включно з можливостями штучного інтелекту для покращення розробки ігор та досвіду гравців,

– додав виконавчий директор Silver Lake Егон Дурбан.

Водночас така стратегія викликає занепокоєння у спільноти. Експерти прогнозують, що необхідність обслуговувати 20 мільярдів доларів боргу може призвести до непопулярних рішень. Серед імовірних наслідків – нова хвиля звільнень, ще агресивніша монетизація в Apex Legends та іграх серії FC, а також збільшення вартості ігрових новинок щонайменше до 80 доларів.

Крім того, компанія вже почала пропонувати брендам розміщення реклами всередині ігор, що може стати новим стандартом для проєктів видавця.

Попри зміну статусу на приватну компанію, Ендрю Вілсон залишиться на посаді генерального директора із зарплатою близько 40 мільйонів доларів на рік.