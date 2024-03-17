Гравець Hogwarts Legacy показав цікавий секрет, який приховує одна з крамниць Гоґсміду

Шанувальник хітової Hogwarts Legacy знайшов трішки "магії від розробників", поділившись зі спільнотою цікавою деталлю, яку приховує одна з крамниць в Гоґсміді.

Магічний світ гри від Avalanche Software приховує чимало секретів, які геймери продовжують відкривати для себе навіть через більш ніж рік після релізу проєкту.

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Головною принадою Hogwarts Legacy, звичайно, є величезний замок Гоґвортс, який гравці можуть вільно досліджувати от і до.

Одначе, відкритий світ гри набагато більший, а навколишні території та селище Гоґсмід приховують не менше секретів аніж знаменита школа чарівників.

Користувач Reddit під ніком khasbrown нещодавно поділився унікальною особливістю магазину Bingle & Blatch.

У крамниці є троє дверей, через кожні з яких можна увійти всередину, однак саме вони приховують секрет. Річ у тому, що залежно від того яким входом зайшов гравець – міняється інтер'єр.

Цікавий факт з гри – дивитися відео

Багато фанатів проєкту з подивом відреагували на знахідку khasbrown, оскільки ніколи не помічали цієї деталі за довгий час гри в Hogwarts Legacy.

Однак в коментарях знайшлися й ті хто не лише знав про цю особливість Bingle & Blatch, а навіть попередили інших геймерів про те, що збереження гри всередині магазину може пошкодити файл.

Отож будьте пильні, якщо захочете відвідати крамницю аби побачити "магію розробників" на власні очі.