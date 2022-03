Шалений успіх: набір Humble Bundle на підтримку України вже зібрав понад 7 мільйонів доларів

Представники порталу Humble Bundle вирішили створити набір на підтримку України. Купити його може будь-хто, а всі гроші з його продажів підуть в фонди, що допомагають українцям.

Вчора ми розповідали вам про дуже хорошу ініціативу, якою відзначилися розробники інді-ігор з платформи itch.io. Вони об'єдналися та створили спеціальний благодійний набір з назвою "Bundle for Ukraine". За тиждень вони зібрали понад 6 мільйонів доларів, які тепер перерахують у фонди, що допомагають українцям.

Набір Humble Bundle на підтримку України

Схожою ініціативою відзначилися й власники популярної онлайн-крамниці Humble Bundle. Вони вирішили зібрати свій благодійний набір з назвою "Stand With Ukraine", а допомогти в цьому їм захотіли розробники різноманітних популярних відеоігор. Зокрема, до його складу ввійшли такі проєкти: Back 4 Blood, Satisfactory, Metro Exodus, Max Payne 3, Quantum Break, Spyro Reignited Trilogy, The Long Dark, Amnesia, Book of Demons, Endless Space 2 та чимало інших.

Загалом до складу набору "Stand With Ukraine" ввійшла 123 різноманітних товари. Відзначимо, що йдеться не лише про відеоігри, а й про цифрові книги, графічні романи, підручники, документальні фільми та програмне забезпечення для створення відеоігор.

Реальна вартість всіх товарів, які ввійшли до складу набору, складає приблизно 2,5 тисячі доларів. Щоправда, придбати його можна й дешевше. Мінімальна ціна за набір "Stand With Ukraine" складає 40 доларів, але він благодійний, тому кожен сам вибирає ту суму, яку хоче за нього заплатити. Автори набору відзначили, що всі вторговані кошти підуть в фонди, які допомагають постраждалим українцям.

Наразі геймери вже зібрали понад 7 мільйонів доларів, хоча продажі стартували лише вчора. Завершаться вони 25 березня, а тому вже після цього детальніше розповімо про загальну зібрану суму, найбільші пожертвування, кількість учасників та іншу цікаву статистику.