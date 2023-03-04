Шанувальник Skyrim вигадав курйозний спосіб не заблукати в грі

Креативний гравець у Skyrim нестандартно підійшов до ідеї, щоб випадково не повернутися назад під час навігації грою. Його спосіб відомий нам з дитячих казок.

У такій масштабній грі як Skyrim практично неможливо не заблукати. Усе через численні підземелля та лабіринти в грі.

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Оригінальний спосіб не заблукати

Геймер виявив надійний метод, щоб не заблукати під час уривків гри, де є схожі місцевості. Він використав трюк просто з казки "Гензель і Гретель", залишає на своєму шляху слід з солодких булочок Skyrim.

У такий спосіб він позначає пройдений шлях, аби уникнути повторного проходження. Він продемонстрував скриншот з лабіринту, в якому доволі легко заблукати.

Та завдяки охайно розставленим булочкам геймер точно знатиме, якими маршрутами він раніше вже проходив.

Такій величезній грі як Skyrim можна пробачити певні частини гри, які мало чим відрізняються від інших. А тепер із кумедною тактикою геймера гравці не будуть ходити по колу в таких середовищах.