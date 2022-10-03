Шанувальник створив величезне місто у Fallout 4: неймовірне відео

Шанувальник з ніком Orange Squeasy створив у постапокаліптичному світі Fallout 4 величезне красиве місто. Для цього він не використовував жодних модифікацій, а лише функції, які доступні в грі.

У Fallout 4 розробники додали можливість будувати місто. Цим і скористався геймер, створюючи магазини, банки та будинки для неігрових персонажів.

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Величезне місто у Fallout 4

Для створення раю в постапокаліптичному світі шанувальник обрав Сенкчуарі – місто, з якого за сюжетом походить головний герой або головна героїня. Режим майстерні дозволяє гравцю використовувати брухт, знайдений по всій пустелі, для створення поселень.

Система поселення була сприйнята з певною критикою, коли вона була вперше представлена, але деякі креативні люди, які пережили постапокаліптичну франшизу, знайшли способи використати систему, щоб втілити в життя дивовижні творіння.

Велике місто включає повністю укомплектовану лікарню, житлові будинки, кав'ярню тощо. Кожна зона прикрашена предметами, знайденими по всіх пустощах.

Місто Сенкчуарі у Fallout 4: дивіться відео

У майже годинну відеоекскурсію містом включено коментарі, які пояснюють, як було додано деякі функції. Сюди входять ящики з боєприпасами, створені шляхом скидання боєприпасів на землю, продуктові запаси, вирощені на місці, і використання розкиданих посівних ділянок, щоб громадяни реалістично блукали поселенням.

Хоча використання модів, безумовно, може допомогти у створенні збірки такого великого масштабу, Orange Squeasy показує, як використання лише функцій у самій грі може створювати чудові творіння.

Ціле місто в постапокаліптичному світі – це те, чого багато тих, хто вижив, не очікують побачити поза межами попередньо створених поселень, таких як Даймонд-Сіті.

Судячи з відео, у новому місті шанувальник створив багато цікавих об'єктів, як от громадська баня, спортзал, банк, найрізноманітніші мазагини, кафе, бари та багато іншого.