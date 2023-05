Ubisoft повідомили погані новини для шанувальників Prince of Persia

Ubisoft оголосили невтішні новини про майбутнє франшизи Prince of Persia, чим суттєво засмутили шанувальників культової серії. Детальніше – у матеріалі.

Prince of Persia стала однієї з серій, які подарували Ubisoft світове визнання, однак з часом існування франшизи опинилося під загрозою.

Важливо PIN-UP Foundation доставив для мешканців Херсона гуманітарну допомогу

Компанія обрала зовсім інший вектор розвитку і однокористувацькі олдскульні проєкти на кшталт пригод Принца в нього не входять.

Хоча Ubisoft все ж хотіли втішити фанатів ремейком The Sands of Time, його майбутнє і досі під великим питанням. Після численних перенесень, гра опинилася "виробничому пеклі".

Не було в розробників гарних новин для фанатів і у рамках невеличкої сесії "запитань-відповідей", результати якої опублікували на сайті компанії.

Там видавець напряму відповів на декілька найпоширеніших запитань щодо ремейку "Пісків часу" та потенційних ремейків його продовжень.

Трейлер The Sands of Time: відео

Отож, в Ubisoft твердо заявили, що наразі немає планів переробляти жодну іншу гру Prince of Persia, окрім The Sands of Time, яка була оголошена раніше.

Це, безсумнівно, засмутить будь-якого геймера, який сподівався зіграти в сучасну інтерпретацію класичної трилогії.

Крім того, розробники досі не можуть назвати дати релізу Prince of Persia: The Sands of Time, адже її розробку вирішили перезапустити.