Sherlock Holmes Chapter One від української компанії Frogwares отримала дату релізу

У новому відео, яке досить детально демонструє ігровий процес майбутньої новинки, українські розробники оголосили дату виходу проєкту. Детальніше у матеріалі.

Компанія Frogwares, що базується у Києві, найбільш відома геймерам серією відеоігор про пригоди Шерлока Холмса, а новий проєкт студії покликаний стати своєрідним перезапуском франшизи та розповість про юнацькі роки відомого детектива.

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Хоча Frogwares роками створюють ігри про Холмса, ця серія ніяк не пов'язана ні з фільмами Гая Річі, ні з серіалом від BBC чи будь-якими іншими адаптаціями книг Артура Конан Дойла. Сама ж Sherlock Holmes Chapter One – це абсолютно нова, незалежна історія становлення детектива, яка розгортається за довгі роки до того, як він досягне вершини своєї слави.

Новинкою для фанатів серії стане відкритий світ у якому гравці матимуть свободу пересування задля дослідження острову Кордона, де відбуватимуться події гри. Окрім цього, геймерам обіцяють велику свободу у виборі методів розслідування, саме від вас залежатиме на кого натиснути, кого допитати та, врешті-решт, кого звинуватити у скоєнні злочину.

Глибоке занурення в ігровий процес Sherlock Holmes Chapter One



Проте будьте обережні, адже розробники підкреслюють, що однією з головних особливостей майбутнього релізу стане просунута система моралі у якій вибір гравців буде надважливим та завжди приводитиме до тих чи інших наслідків. Отож, геймерам доведеться бути надзвичайно впевненими у своїх рішеннях та виборах підозрюваних, адже помилка може коштувати дуже дорого.

Хоча у новій частині буде присутня власна бойова система з використанням дедукційних здібностей Шерлока, для гравців зацікавлених лише у сюжетній складовій буде передбачена можливість обрати складність, яка повністю прибере з гри сутички. Головною складовою геймплею стане розслідування різноманітних таємниць та злочинів, а також пошуки скарбів.

Датою релізу стане 16 листопада 2021 року, проте з цього дня можливість зіграти у Sherlock Holmes Chapter One отримають користувачі ПК, Playstation 5 та Xbox Series X/S. Власникам Playstation 4 та Xbox One доведеться трішки зачекати, адже реліз на ці консолі планується дещо пізніше.