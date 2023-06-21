У Fortnite з'явиться ще один скін персонажа з The Witcher 3

Дата майнери повідомляють, що один із найпопулярніших персонажів франшизи The Witcher незабаром з'явиться у королівській битві Fortnite. Детальніше – у матеріалі.

Fortnite, ймовірно, готується анонсувати свою наступну співпрацю з франшизою The Witcher із новим скіном, що потенційно може з'явитися в популярній грі, повідомляє 24 Канал.

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Персонажі з інших відомих відеоігор, фільмів та серіалів потрапляють у Fortnite регулярно і це, фактично, стало основною частиною заробітку розробників.

Популярність "Відьмака" зумовила те, що Epic Games вчергове йдуть на співпрацю з цією франшизою.

Вслід за Геральтом із Рівії, який завітав до королівської битви ще в лютому, у популярній багатокористувацькій грі з'явиться Цірі.

Принаймні, так стверджує відомий інсайдер iFireMonkey. За його інформацією, дата майнери знайшли в оновленні гри іконку гравця з обличчям персонажки, яка є "частиною зашифрованого набору".

Варто зазначити, що деталі щодо того, як можна буде отримати скін чи коли він з'явиться в грі невідомі, проте геймери впевнені, що його поява буде синхронізована з виходом третього сезону серіалу "Відьмак", який стартує на Netflix вже 29 червня.