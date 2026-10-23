Творець PlayStation каже, що ігровим консолям може прийти кінець

Кен Кутарагі, який створив першу PlayStation, вважає, що ера консолей під серйозною загрозою. За його словами, штучний інтелект може розвинутися настільки, що спеціальне ігрове залізо стане непотрібним.

Чому можуть зникнути консолі?

Свої міркування Кутарагі виклав в інтерв'ю журналісту Крістоферу Дрінгу. Він вважає, що ШІ є цінним інструментом, який відкриває шлях до "більш елегантних речей", а консольна доба опинилася в небезпеці, пише Insider Gaming.

"Нині ці машини надзвичайно дорогі. Це нездорова ситуація. Одна з цілей, чому архітектуру PS4 змінили з консольної на ПК-подібну, полягала в тому, щоб полегшити створення ігор для платформи. Це спрацювало. Але зараз ПК такі дорогі, що коштують як автомобіль. Чому ми й далі рухаємося в цьому напрямку? Google Gemini та багато інших платформ ШІ працюють не на боці пристрою, а на боці сервера, мережі. Вони можуть розвинутися настільки, що дозволять робити набагато більш елегантні речі. Може настати час, коли нам не знадобиться жодна консоль. Це дуже реальна небезпека", – прокоментував Кен Кутарагі.

Він наголосив, що це лише його особисті погляди, які не відображають загальної позиції Sony. Сам Кутарагі пішов із PlayStation майже 20 років тому, тож тепер оцінює стан ігрової індустрії, зокрема апаратної частини, збоку.

Консолі дорожчають надто швидко

Кутарагі згадує зміну архітектури PS4. Тоді Sony відійшла від суто консольної побудови до ПК-подібної, щоб розробникам було легше створювати ігри. За його словами, цей підхід спрацював, але тепер і ПК, і ігрові машини загалом стали занадто дорогими. Він порівнює ціну ПК із ціною автомобіля та ставить питання, навіщо індустрія продовжує рухатися цим шляхом.

Його альтернатива – хмарні платформи на кшталт Google Gemini. Вони виконують обчислення не на самому пристрої, а на віддалених серверах, тобто в мережі. Якщо така модель розвинеться, гравцям, на думку Кутарагі, може взагалі не знадобитися окремий пристрій для ігор.

Як змінилася індустрія з часів першої PlayStation?

Ігрова індустрія змінюється стрімко. Штучний інтелект дедалі ширше використовують у розробці ігор, а фізичні носії поступово відходять у минуле. Сучасна Sony розглядає ШІ як майбутнє створення ігор і сама рухається до відмови від дисків. Компанія планує припинити виробництво дисків для ігор PlayStation, починаючи з 2028 року. Перша PlayStation вийшла в Японії 1994 року, і тоді індустрія виглядала зовсім інакше.

Кутарагі тісно працює зі ШІ. Він очолює компанію Cyber AI Entertainment, яка надає ІТ-консалтинг і послуги.